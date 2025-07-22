Свадьба по-советски: что дарили молодоженам, чтобы не опозориться (фото)

Несмотря на ограниченные возможности, люди пытались дарить полезное, искреннее и важное — то, что помогало молодоженам сделать первые шаги в новой жизни

В Советском Союзе свадьба была не только праздником влюбленных, но и важным событием для семьи, друзей и коллектива. В условиях дефицита и ограниченного ассортимента товаров подарки имели особый вес — они сочетали практичность и символику начала новой жизни.

"Телеграф" рассказывает, что в те времена дарили молодоженам.

Практичность как "база" для презентов

Большинство пар начинали совместную жизнь с минимумом вещей, поэтому подарки должны были помочь с обустройством быта. Наиболее распространенными были:

Кухонная утварь — наборы посуды, сковородки, кастрюли, стакана. Особенно ценились чешские или немецкие сервизы, а также хрусталь и фарфор.

— наборы посуды, сковородки, кастрюли, стакана. Особенно ценились чешские или немецкие сервизы, а также хрусталь и фарфор. Постельное белье и текстиль – комплекты белья, одеяла, скатерти, которые были не только нужны, но и дефицитны.

– комплекты белья, одеяла, скатерти, которые были не только нужны, но и дефицитны. Бытовая техника — электрочайники, утюги, телевизоры или пылесосы, которые дарили в большинстве своем близкие родственники из-за их высокой стоимости.

— электрочайники, утюги, телевизоры или пылесосы, которые дарили в большинстве своем близкие родственники из-за их высокой стоимости. Ковры – символ уюта и изобилия, их вешали на стены как украшение. Импортные модели считались предметом роскоши.

Бытовые вещи были основой всех подарков на свадьбах в СССР

Денежные подарки

Деньги часто дарили в конвертах вместе с листовками. Хотя суммы были небольшими, такие подарки считались полезными. Иногда дарили сберегательные книги с внесенной суммой как "стартовый капитал" молодой семье.

Символические и памятные подарки

Ювелирные украшения – серьги, цепочки или кольца, обычно от родителей или близких.

– серьги, цепочки или кольца, обычно от родителей или близких. Фотоальбомы и рамки – для сохранения свадебных воспоминаний.

– для сохранения свадебных воспоминаний. Книги – классическая литература, в том числе произведения советских писателей, были желанным и престижным подарком.

Какие ювелирные украшения дарили в СССР на свадьбу

Ограниченный выбор в магазинах заставлял искать нужные вещи "по знакомству" или в закрытых магазинах для привилегированных. Импортные вещи – духи, техника – вызывали особый восторг и воспринимались как признак статуса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что многим современным украинцам жизнь в СССР может казаться суровой и неестественной, ведь тогда действовали жесткие нормы, влияющие на судьбу каждого человека. Так, женщинам было официально запрещено выходить замуж за иностранцев, а за нарушение этого правила могли даже приговорить к заключению.