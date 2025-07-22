Весілля по-радянськи: що дарували молодятам, щоб не зганьбитися (фото)

Попри обмежені можливості, люди намагалися дарувати корисне, щире та важливе — те, що допомагало молодятам зробити перші кроки в новому житті

У Радянському Союзі весілля було не лише святом закоханих, а й важливою подією для родини, друзів і колективу. В умовах дефіциту та обмеженого асортименту товарів, подарунки мали особливу вагу — вони поєднували практичність і символіку початку нового життя.

"Телеграф" розповідає, що в ті часи дарували молодятам.

Практичність як "база" для презентів

Більшість пар починали спільне життя з мінімумом речей, тому подарунки мали допомогти з облаштуванням побуту. Найпоширенішими були:

Кухонне начиння — набори посуду, сковорідки, каструлі, склянки. Особливо цінувалися чеські чи німецькі сервізи, а також кришталь і фарфор.

— набори посуду, сковорідки, каструлі, склянки. Особливо цінувалися чеські чи німецькі сервізи, а також кришталь і фарфор. Постільна білизна й текстиль — комплекти білизни, ковдри, скатертини, що були не лише потрібними, а й дефіцитними.

— комплекти білизни, ковдри, скатертини, що були не лише потрібними, а й дефіцитними. Побутова техніка — електрочайники, праски, телевізори чи пилососи, які дарували здебільшого близькі родичі через їхню високу вартість.

— електрочайники, праски, телевізори чи пилососи, які дарували здебільшого близькі родичі через їхню високу вартість. Килими — символ затишку й достатку, їх вішали на стіни як прикрасу. Імпортні моделі вважалися предметом розкоші.

Побутові речі були основою всіх подарунків на весіллях в СРСР

Грошові дарунки

Гроші часто дарували в конвертах разом із листівками. Хоча суми були невеликі, такі подарунки вважалися корисними. Інколи дарували ощадні книжки з внесеною сумою як "стартовий капітал" молодій сім'ї.

Символічні та пам'ятні дарунки

Ювелірні прикраси — сережки, ланцюжки чи обручки, зазвичай від батьків або близьких.

— сережки, ланцюжки чи обручки, зазвичай від батьків або близьких. Фотоальбоми та рамки — для збереження весільних спогадів.

— для збереження весільних спогадів. Книги — класична література, зокрема твори радянських письменників, була бажаним і престижним подарунком.

Які ювелірні прикраси дарували в СРСР на весілля

Обмежений вибір у магазинах змушував шукати потрібні речі "по знайомству" або в закритих магазинах для привілейованих. Імпортні речі — парфуми, техніка — викликали особливий захват і сприймались як ознака статусу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що багатьом сучасним українцям життя в СРСР може здаватися суворим і неприродним, адже тоді діяли жорсткі норми, які впливали на долю кожної людини. Так, жінкам було офіційно заборонено виходити заміж за іноземців, а за порушення цього правила могли навіть засудити до ув'язнення.