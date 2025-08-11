Этого редкого жука видят только раз в несколько лет: его удалось зафиксировать на Днепропетровщине

Он чем-то похож на пчелку

На Днепропетровщине биологи зафиксировали чрезвычайно редкое насекомое. Его вид на грани исчезновения, поэтому увидеть это существо можно крайне редко.

Этот необычный жук из семейства стафилинидов — мохнатый стафилин. Он встречается настолько редко, что ученым удается поймать лишь одну особь за несколько лет, как передали в публикации "Наш Город Днепр" в Facebook.

Мохнатый стафиллин

Кто такой мохнатый стафилин

Мохнатый стафилин — это хищный жук с густо покрытыми желто-черными волосками на теле, за что он и получил свое название. Длина насекомого может достигать 2-2,5 сантиметра. Его лапки и усики хорошо развиты, что помогает ему быстро передвигаться и охотиться.

Чем питается

Стафиллины — настоящие охотники среди жуков. Они питаются мелкими насекомыми и их личинками, а также могут поедать падаль и остатки органических остатков.

Где живет

Этот вид предпочитает открытые луга, степи и места вблизи пастбищ. Его часто можно встретить в почве, под камнями или в растительности, которая гниет, но только там, где еще сохранились природные экосистемы.

Сейчас он на грани исчезновения из-за навоза, в котором накапливаются антибиотики, инсектициды и другие вещества, которыми обрабатывают скот. А жук, в свою очередь, ест личинок мух, которые питаются этим навозом.

