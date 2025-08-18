Трамп не угрожал остановить помощь Украине: в ЦПД опровергли очередной фейк

Один из ответов Трампа на вопросы репортера неправильно перевели

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским не угрожал прекратить оказание помощи Украине в том случае, если "сегодня не будет соглашения". Его слова вырвали из контекста и неправильно перевели.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины. В Центре привели корректный перевод ответа Трампа на вопросы репортера в Белом доме.

"Я никогда не могу этого сказать. Это еще не конец пути. Людей убивают, и мы хотим это остановить, поэтому я бы не сказал, что это конец пути. Нет, я думаю, что у нас есть хорошие шансы сделать это", — заявил он.

В ЦПД отметили, что распространяемые в СМИ и каналах в Telegram фрагменты с "угрозами Трампа" не соответствуют действительности. Центр призвал украинцев фильтровать информацию, которую они видят в сети.

"Сообщение со ссылкой якобы на слова Президента США, что помощь Украине остановится — не соответствует действительности. Доверяйте только проверенным источникам и не паникуйте", — говорится в сообщении.

Напомним, 18 августа президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Вашингтон и проводит там встречу с президентом США Дональдом Трампом. Кроме встречи с президентом США, прошел разговор с европейскими лидерами, сопровождающими украинского президента. Во время публичной части встречи Зеленский и Трамп сделали ряд заявлений, в том числе прозвучали те же слова Трампа, которые ошибочно интерпретировали, как угрозу прекратить военную помощь.