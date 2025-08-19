Укр

Песню этого редкого насекомого можно услышать только в двух областях Украины: что это за певец

Марина Бондаренко
Кустарники
Кустарники. Фото Коллаж "Телеграфа"

Размах его крыльев может достигать 10 сантиметров

На территории Украины обитает немало уникальных насекомых, которые имеют свои особенности — цвет тела, редкость и тому подобное. Одно из них особенно отличается, ведь имеет пение, которое не спутать с другими.

Речь идет о большой цикаде — редком виде, который встречается только в Днепропетровской и Донецкой областях. Ее можно увидеть на фото в публикации "Отличный город Днепр" на Facebook.

Цикада большая
Фото Дины Булаховой

Что это за насекомое

Как выглядит большая цикада

Это насекомое относится к семейству цикадовых и отличается значительными размерами: длина его тела достигает 3-4 см, а крылья — прозрачные, с темными жилками, могут быть раскрыты до 8-10 см. Окрас обычно темно-коричневый или зеленоватый, что помогает цикаде маскироваться на деревьях.

Как выглядит большая цикада
Большая цикада

"Песня" цикады

Самая интересная особенность этого насекомого — его звук. Самцы издают громкое и трескучее "пение", которое слышно даже на расстоянии нескольких сотен метров. Такая мелодия возникает благодаря специальным органам – тимбалам, расположенным на брюшке. Пение цикады напоминает жужжание, переходящее в ритмичный треск.

Где можно встретить

Большая цикада любит тёплые, сухие участки с кустарниками и деревьями. В Украине ее можно увидеть только в ограниченных местах — на территории Днепропетровской и Донецкой областей, что делает ее настоящей природной редкостью.

