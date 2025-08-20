Від поїздки до РФ відмовився Азербайджан, але не американці

Пісенний конкурс "Інтербачення", який вигадали створити в Росії замість європейського "Євробачення", не залишили без уваги США. Американці погодилися взяти участь у пропагандистському заході, де виступатимуть затяті путіністи — прихильники війни проти України.

Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на заяву директора департаменту МЗС Росії Олександра Алімова. За словами маріонетки Кремля, нібито багато країн хочуть вийти на російську сцену і відмов "з політичних причин" ні в кого немає.

Вже відомо, що крім США серед учасників також є Саудівська Аравія, Сербія, Катар, Китай, Білорусь та інші країни. Загалом в "Інтербаченні 2025" мають взяти участь понад 20 країн, включаючи членів БРІКС, держави СНД, а також країни Латинської Америки, Азії та Африки. Конкурс має відбутися 20 вересня у Москві на майданчику Live Арена.

Однак не все так райдужно в окупантів. Офіційно відмовилися від цієї вакханалії Азербайджан та Об’єднані Арабські Емірати. Причинами відмови називають не агресивну війну проти українців, а "внутрішні проблеми, брак часу на підготовку та перевантажений графік заходів у країнах".

Що таке "Інтербачення"

"Інтербачення" — пісенний конкурс, що проводився Міжнародною організацією телебачення та радіомовлення (OIRT) у 1965-1977 роках як аналог "Євробачення". У ньому брали участь як соціалістичні держави, які входили у сферу впливу СРСР, але й західні країни — Австрія, Бельгія, Іспанія, Канада, Нідерланди, Португалія та Фінляндія.

У Росії готують "Інтербачення" за участю США та Китаю

Нагадаємо, що Росії заборонили брати участь у "Євробаченні" у 2022 році, коли країна-окупант цинічно напала на Україну та продовжує тероризувати мирних жителів нашої держави. А саме відродження "Інтербачення" викликає сміх і жарти у мережі.