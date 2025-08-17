Не поливайте так огурцы! Из-за одного неверного шага ваши плоды вырастут горькими
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Причиной горечи огурцов становится скопление кукурбитацина
Огурцы порадуют вас щедрым и вкусным урожаем, если за ними правильно ухаживать. И дело не только в удобрениях, большое значение имеет и правильный полив, от которого напрямую зависит качество плодов.
Один неверный шаг может испортить ваш урожай. Более детально рассказали в материале Actualno.
Почему горчат огурцы
Многие огородники сталкиваются с тем, что урожай огурцов оказывается горьким, даже если растения выглядят здоровыми. Главная причина — неправильный полив. Когда почва пересыхает, огурцы воспринимают засуху как сильный стресс и начинают вырабатывать горькие вещества — кукурбитацины.
Чтобы плоды оставались сладкими и хрустящими, важно обеспечить им постоянную и равномерную влажность почвы. Речь не о частоте поливов, а о том, чтобы вода доходила до всех корней, примерно на 15–20 см в глубину. Поверхностное увлажнение не спасет ситуацию, наоборот, может только навредить. Проверить влажность почвы вы можете простым лайфхаком — воткните палец в землю на 5-7 сантиметров и если земля рассыпается, тогда нужно совершить полив растений.
Лучшее время для полива — раннее утро. Влага успеет впитаться, а листья высохнут до жары, что защитит растения от стрессов. Воду лучше использовать теплую, прогретую на солнце.
После полива обязательно замульчируйте почву. В виде мульчи можно использовать скошенную траву, солому или компост, поскольку они хорошо удерживают влагу.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как недорого удобрить болгарский перец в августе. Чтобы был сладкий и быстрее созревал.