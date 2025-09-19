Несколько лет будут вас преследовать несчастья: строгие запреты 19 сентября

Узнайте, какие действия в этот день могут навлечь беду

Сегодня, 19 сентября, православная церковь чтит память благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского. До перехода на новоюлианский церковный календарь это событие отмечалось 2 октября.

Игорь принадлежал к династии Рюриковичей. После смерти своего брата Святослава Ольговича в 1146 году он унаследовал киевский престол. Княжение Игоря длилось недолго.

Князь принял монашество в Киево-Печерском монастыре, однако вскоре его жестоко убили крестьяне во время восстания. Его привязали к стволам двух нагнутых деревьев, отпустили, и деревья разодрали его тело на две части.

Традиции и приметы 19 сентября

В народном календаре этот день связывали с переходом осени в холодное время. Наши предки верили: какая погода на Игоря, такой и будет и зима. Если утром стоит туман — ждали оттепели зимой, а ясный и солнечный день предвещал сильные морозы.

день солнечный и ясный – осень будет теплой и затяжной;

очень холодно утром – зима придет рано;

сильный ветер 19 сентября – зима будет холодной.

Что нельзя делать 19 сентября

материться, ссориться – день должен быть символом смирения и примирения;

начинать серьезные дела – они принесут потери;

принимать важные решения – вам не будет везти еще долго;

заниматься тяжелым физическим трудом – можно навлечь беду.

Именины 19 сентября

В этот день именины отмечают Игорь, Святослав, Архип.

