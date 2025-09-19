Кілька років вас переслідуватимуть нещастя: суворі заборони 19 вересня
Дізнайтеся, які дії в цей день можуть накликати лихо
Сьогодні,19 вересня, православна церква вшановує пам’ять благовірного князя Ігоря Чернігівського і Київського. До переходу на новоюліанський церковний календар, ця подія відзначалася 2 жовтня.
Ігор належав до династії Рюриковичів. Після смерті свого брата Святослава Ольговича у 1146 році, він успадкував київський престол. Князювання Ігоря тривало недовго.
Князь прийняв чернецтво у Києво-печерському монастирі, однак невдовзі його жорстоко вбили селяни під час повстання. Його прив'язали до стовбурів двох нагнутих дерев, відпустили, й дерева роздерли його тіло на дві частини.
Традиції та прикмети 19 вересня
У народному календарі цей день пов’язували з переходом осені у холодну пору. Наші предки вірили: яка погода на Ігоря, такою буде й зима. Якщо зранку стоїть туман — чекали на відлигу взимку, а ясний і сонячний день віщував сильні морози.
- день сонячний і ясний — осінь буде теплою і затяжною;
- дуже холодно вранці — зима прийде рано;
- сильний вітер 19 вересня — зима буде холодною.
Що не можна робити 19 вересня
- лаятися, сваритися — день повинен бути символом смирення й примирення;
- починати серйозні справи — вони принесуть втрати;
- приймати важливі рішення — вам не буде щастити ще довго;
- займатися важкою фізичною працею — можна накликати біду.
Іменини 19 вересня
В цей день іменини відзначають Ігор, Святослав, Архип.
Раніше "Телеграф" ділився календарем свят на вересень. Ми зібрали для вас усі визначні події першого місяця осені 2025.