Кілька років вас переслідуватимуть нещастя: суворі заборони 19 вересня

Дізнайтеся, які дії в цей день можуть накликати лихо

Сьогодні,19 вересня, православна церква вшановує пам’ять благовірного князя Ігоря Чернігівського і Київського. До переходу на новоюліанський церковний календар, ця подія відзначалася 2 жовтня.

Ігор належав до династії Рюриковичів. Після смерті свого брата Святослава Ольговича у 1146 році, він успадкував київський престол. Князювання Ігоря тривало недовго.

Князь прийняв чернецтво у Києво-печерському монастирі, однак невдовзі його жорстоко вбили селяни під час повстання. Його прив'язали до стовбурів двох нагнутих дерев, відпустили, й дерева роздерли його тіло на дві частини.

Традиції та прикмети 19 вересня

У народному календарі цей день пов’язували з переходом осені у холодну пору. Наші предки вірили: яка погода на Ігоря, такою буде й зима. Якщо зранку стоїть туман — чекали на відлигу взимку, а ясний і сонячний день віщував сильні морози.

день сонячний і ясний — осінь буде теплою і затяжною;

дуже холодно вранці — зима прийде рано;

сильний вітер 19 вересня — зима буде холодною.

Що не можна робити 19 вересня

лаятися, сваритися — день повинен бути символом смирення й примирення;

починати серйозні справи — вони принесуть втрати;

приймати важливі рішення — вам не буде щастити ще довго;

займатися важкою фізичною працею — можна накликати біду.

Іменини 19 вересня

В цей день іменини відзначають Ігор, Святослав, Архип.

Раніше "Телеграф" ділився календарем свят на вересень. Ми зібрали для вас усі визначні події першого місяця осені 2025.