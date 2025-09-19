Там женам лучше не изменять? Это украинское село веселит своим названием

Деревня с необычным названием имеет многовековую историю и интересные легенды

В хмельницкой области расположено село с названием, которое непременно вызывает улыбку у посетителей и жителей других населенных пунктов. Сковородки Староконстантиновского района – это не просто забавное название на карте, а место с богатой историей, уходящей корнями в XVI век.

Исторические корни названия

Деревня Сковородки впервые упоминается в исторических документах еще в шестнадцатом веке. По словам краеведов, именно в то время железная сковорода благодаря борту-колу играла особую роль в украинской культуре. Эта обычная кухонная посуда, часто находившаяся на огне, считалась мощным оберегом от нечистой силы.

На сайте поселкового совета говорится, что село Сковородки, под именем Сковородинец (Skoworodincze), впервые упоминается в исторических документах 9 сентября 1517 года, когда король польский Сигизмунд I выдал в Полоцке князю Константину Ивановичу Острожскому грамоту, которой подтверждал его Кузьминской.

Когда именно возникло поселение Сковородки, неизвестно, однако существование села относится к очень далеким временам. По свидетельствам исследователей, в VII веке местность нынешней деревни была заселена дулебами, а в XII веке – древлянами. По преданию старожилов, в древности на месте современного села был даже городок, что может свидетельствовать о давней истории этих земель.

Стоит отметить, что "сковородки" — это русское слово, на украинском правильно говорить "сковородки"

Мистическая сила сковороды

По древним верованиям, железная сковорода была не просто кухонными принадлежностями, а настоящим оберегом. Люди с нечистыми помыслами, по преданию, обходили места, где эта "защитная" сила была особенно сильной, десятой дорогой. Возможно, именно поэтому село получило такое символическое название – Сковородки.

Современная жизнь села

На сегодняшний день в селе Сковородки проживает 698 человек. Необычное название населенного пункта, имеющего глубокие исторические корни, до сих пор привлекает внимание и вызывает любопытство.

