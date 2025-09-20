С Днем фармацевта! Лучшие поздравления с праздником для специалистов

В День фармацевта пришлите специалистам поздравления в картинках

В третью субботу сентября в Украине традиционно отмечают День фармацевта – праздник работников аптек, провизоров и фармацевтических компаний. В этом году оно пришлось на 20 сентября. В этот день поздравляют всех причастных к фармацевтике с профессиональным днем.

День фармацевта в Украине на государственном уровне появился в 1999 году. Второй президент Украины Леонид Кучма поддержал инициативу Министерства здравоохранения и подписал указ об установлении такого праздника. Таким образом, начали отмечать роль фармацевтов в поддержании здоровья нации. Они помогают посетителям выбрать правильные лекарства и следят за их поставкой.

В этот день в аптеках и фармацевтических компаниях поздравляют сотрудников с праздником, вручают грамоты, устраивают корпоративы. В медицинских вузах проходят конкурсы среди студентов-фармацевтов и лекции. Также в этот день проводятся тематические конференции и профессиональные мероприятия для работников фармацевтической отрасли.

"Телеграф" подготовил подборку картинок с Днем фармацевта для специалистов. Загружайте на свои устройства и отправляйте знакомым, работающим в фармацевтической сфере.

Картинки с Днем фармацевта

