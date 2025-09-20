З Днем фармацевта! Найкращі привітання зі святом для фахівців

У День фармацевта надішліть фахівцям привітання у картинках

У третю суботу вересня в Україні традиційно відзначають День фармацевта — свято працівників аптек, провізорів і фармацевтичних компаній. Цьогоріч воно припало на 20 вересня. У цей день вітають усіх дотичних до фармацевтики з професійним днем.

День фармацевта в Україні на державному рівні з'явився у 1999 році. Другий президент України Леонід Кучма підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров'я України і підписав указ про встановлення такого свята. Таким чином почали відзначати роль фармацевтів у підтримці здоров'я нації. Вони допомагають відвідувачам обрати правильні ліки і слідкують за їхнім постачанням.

У цей день в аптеках і фармацевтичних компаніях вітають співробітників зі святом, вручають грамоти, влаштовують корпоративи. У медичних вишах відбуваються конкурси серед студентів-фармацевтів і лекції. Також цього дня проводять тематичні конференції та професійні заходи для працівників фармацевтичної галузі.

"Телеграф" підготував добірку картинок з Днем фармацевта для фахівців. Завантажуйте на свої пристрої та надсилайте знайомим, які працюють у фармацевтичній сфері.

Картинки з Днем фармацевта

Вітаю з Днем фармацевта, колаж "Телеграфу"

З Днем фармацевта, колаж "Телеграфу"

З Днем фармацевта, колаж "Телеграфу"

День фармацевта 2025, колаж "Телеграфу"

День фармацевта, колаж "Телеграфу"

Привітання з Днем фармацевта, колаж "Телеграфу"

