Рыбалка на Львовщине вытащил из воды массивного великана: что попало на крючок (фото)

Средний вес карпа составляет от 2 до 14 килограммов.

Ловить рыбу в Украине можно до 1 ноября – после этой даты вводится запрет на рыбалку, однако только в зимовальных ямах. Поэтому поклонники этого занятия продолжают демонстрировать свой улов.

Так, рыбак со Львовщины продемонстрировал достаточно габаритную добычу: на Спортивном озере в Звенигороде ему удалось выловить карпа весом в 12 килограммов. Результатом своей рыбалки он поделился в Facebook.

Согласно таблице роста карпа, такой вес рыба приобретает уже после пяти лет жизни. Самый зафиксированный в истории карп, выловленный человеком, весил 48 килограммов.

Карп, которого выловил рыбак во Львовской области

Карп обычный – одна из самых распространенных пресноводных рыб семейства карповых. Происходит из Азии, но впоследствии был искусственно завезен в разные регионы мира. В водоемах Европы он хорошо прижился и стал обычным видом. Длина тела карпа может достигать одного метра, а вес превышать 20 килограммов. Это одна из ключевых рыб в тепловодной аквакультуре. В Украине выведены две породы — украинский чешуйчатый и украинский рамчатый, а также три типа в их границах: украинский чешуйчатый нивковский, украинский чешуйчатый любинский и украинский рамчатый любинский.

Озеро в селе Звенигород образовалось в 2013 году, а с 2015 здесь открыли платную рыбалку. Его ширина колеблется от 60 до 100 метров, длина составляет около 220 метров, площадь – примерно 2 гектара. Средняя глубина достигает 1,8 метра. Дно с правого берега и на большей части акватории состоит из белой глины, а с левого берега кое-где встречаются участки ила и торфа.

В водоеме водятся карп, толстолоб, белый амур, щука, окунь, линь и карась. Рыболовство здесь разрешено только любительское — промышленный лов не ведется и никогда не осуществлялся. Озеро на зиму не спускают, поэтому рыбу можно ловить в течение всего года. Доступные способы ловли – спиннинг и поплавковые удочки.

Как добраться до озера в с. Звенигород

На авто: нужно выехать из Львова на ул. Зеленой в направлении села Бибрики. Далее проехать Давидов и Шоломию (есть указатель с трассы). В Шоломии свернуть с основной трассы, двигаться по селу по главной асфальтированной дороге к развилке Гаи-Звенигород. Повернуть направо, проехать около 250 м — слева будет детский сад. Перед ним нужно свернуть налево на грунтовую дорогу. Если доехали до церкви, поворот уже проехали. Расстояние от Львова – 16-20 км, время в пути около 20 мин. Возможен доезд с Тернопольской трассы через село Гаи.

На маршрутке: прямые рейсы Львов-Звенигород, Львов-Водники, Львов-Городиславичи (отправление с автостанции №5). В пути около 35 мин. Выходить возле детского садика, далее налево и пешком 5-7 мин до озера.

