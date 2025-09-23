Воняет чесноком и кричит, как младенец: что это за "неведомую зверушку" увидели на Днепропетровщине (фото)

В Днепропетровской области живет лягушка, которая имеет две особенности и ведет преимущественно ночной образ жизни

На Днепропетровщине местные увидели необычную амфибию. Этот вид известен тем, что его тело выделяет резкий запах и имеет очень специфический крик.

Как написали в "Конгресс фермеров Днепропетровской области" в Facebook, этой амфибией является лягушка чесночница обыкновенная. Запах этого существа большинству напоминает чеснок, а крик — плач или бормотание младенца.

Как выглядит лягушка

Лягушка имеет небольшое тело длиной около 4-8 см, светло-коричневую окраску с темными пятнами и гладкую кожу. Одной из интересных способностей этих животных является их умение быстро закапываться в почву.

Жаба чесночница распространена в Европе, в частности в лесах, лугах и на влажных полянах. В Украине она есть везде, кроме Закарпатья. В целом она любит:

Песчаные почвы, луга, редколесья — здесь ей легко закапываться;

Весной, в период размножения мигрирует в пруды, озера и поймы рек. После откладывания икры в стоячих или слабопроточных водоемах возвращается к привычной "наземной" жизни.

Амфибия ведет преимущественно ночной образ жизни и питается насекомыми, мелкими беспозвоночными и личинками.

Стоит заметить, что, хотя она выделяет секрет с запахом чеснока, лягушка не представляет опасности для человека.

