Укр

Воняет чесноком и кричит, как младенец: что это за "неведомую зверушку" увидели на Днепропетровщине (фото)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Необычная лягушка живет в Днепропетровской области Новость обновлена 23 сентября 2025, 13:39
Необычная лягушка живет в Днепропетровской области. Фото Коллаж "Телеграфа"

В Днепропетровской области живет лягушка, которая имеет две особенности и ведет преимущественно ночной образ жизни

На Днепропетровщине местные увидели необычную амфибию. Этот вид известен тем, что его тело выделяет резкий запах и имеет очень специфический крик.

Как написали в "Конгресс фермеров Днепропетровской области" в Facebook, этой амфибией является лягушка чесночница обыкновенная. Запах этого существа большинству напоминает чеснок, а крик — плач или бормотание младенца.

Лягушка чеснок обыкновенная
Как выглядит лягушка

Лягушка имеет небольшое тело длиной около 4-8 см, светло-коричневую окраску с темными пятнами и гладкую кожу. Одной из интересных способностей этих животных является их умение быстро закапываться в почву.

Жаба чесночница распространена в Европе, в частности в лесах, лугах и на влажных полянах. В Украине она есть везде, кроме Закарпатья. В целом она любит:

  • Песчаные почвы, луга, редколесья — здесь ей легко закапываться;
  • Весной, в период размножения мигрирует в пруды, озера и поймы рек. После откладывания икры в стоячих или слабопроточных водоемах возвращается к привычной "наземной" жизни.

Амфибия ведет преимущественно ночной образ жизни и питается насекомыми, мелкими беспозвоночными и личинками.

Стоит заметить, что, хотя она выделяет секрет с запахом чеснока, лягушка не представляет опасности для человека.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в лесу Винницкой области живет настоящий хозяин леса.

Теги:
#Днепропетровская область #Лягушка #Амфибии #Тварини