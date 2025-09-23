Это редкое животное здесь никогда не водилось: в Украине есть село с очень "пушистым" названием

В селе есть замок, который принадлежал барону Местмахеру

Украина известна не только богатой природой и глубокой историей, но и забавными, но одновременно оригинальными названиями своих населенных пунктов. Один из таких – село Песец в Хмельницкой области. Ирония в том, что песцы здесь никогда не водились.

Село имеет площадь почти три квадратных километра. Оно расположено в Каменец-Подольском районе (ранее Новоушицкий) и входит в состав Березовской сельской общины. Численность населения составляет 866 человек. В селе есть начальная школа, амбулатория и дом культуры.

Откуда взялось название Песец

Согласно местным преданиям, название "Песец" могло появиться еще в княжеские времена. Существует легенда, что село основал князь Даниил Галицкий, который охотился здесь на песца. Во время своих путешествий или охот он останавливался в этих краях, и тогда в разговорах якобы упоминался песец как редкое животное. Хотя документальных подтверждений этому нет, именно легенда передается из поколения в поколение жителей. В исторических источниках первые упоминания о селе датируются 1430 годом.

Въезд в село Песец. Фото: Википедия

Школа в селе Песец. Фото: Википедия

Имение барона Местмахера в Песке

В селе находится историческое имение, принадлежавшее барону Местмахеру. Он включал не только здание, но и винокурню, ремесленную школу и минеральный источник. Здание было укреплено каменными стенами, имело подвалы и действовало до революции 1917 года, после чего его разрушили во время переговоров или восстания рабочих.

Сейчас имение барона Местмахера выглядит плачевно.

Сейчас на месте роскошного поместья полная разруха. Стены почти разрушены, повреждена крыша, однако остались подвалы.

Имение барона Местмахера в аварийном состоянии

