С этого многие начали шутить: что на обоях телефона у Трампа

В сеть попала фотография Трампа, на которой видно изображения на его телефонах

На днях в Соединенных Штатах Америки простились с активистом Чарли Кирком, погибшим от пулевого ранения. На похороны приехал и президент США Дональд Трамп. По пути в Аризону, где проходила церемония прощания, стало известно, какие обои установлены на телефоне Трампа.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон распространил фото в соцсети X, на котором он находится вместе с Трампом на борту президентского самолета Air Force One. На столе у американского президента заметили два телефона, вероятно, его собственные. На экранах обоих гаджетов можно увидеть портреты Трампа на главных заставках, пишет Hindustan Times.

Дональд Трамп на борту президентского самолета, фото с твиттер-страницы Майка Джонсона

Пользователи сети с юмором отреагировали на то, какие обои Трамп выбрал на телефоне. В частности, один из них опубликовал фотожабу, где на экране телефона политика можно увидеть ретро-футболку команды WVU (Университета Западной Виргинии). Также был мем, на котором обои Трампа заменили картинкой в стиле рэпера Кена Карсона.

Дональда Трампа заметили с обоями в виде формы WVU. Неужели POTUS (президент США) этого уик-энда приедет в Моргантаун поддержать Mountaineers? Пользователь сети

Трамп со своими телефонами

