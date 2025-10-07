"А так можно было?" Украина всколыхнула сеть рабочим лайфхаком для консервации (видео)

По этому способу и банки, и стол будут чистые

Даже осенью хозяйки не прекращают консервировать овощи и фрукты, однако этот процесс обычно отнимает кучу времени. Поэтому каждый рабочий лайфхак на вес золота. К примеру, как оставить банки чистыми при их наполнении.

Соответствующее видео с этим лайфхаком опубликовала одна из хозяек. По ее словам, этот способ наполнения банок точно оставит и стол, и банки чистыми.

Как говорит автор, чтобы банки во время наполнения оставались чистыми, следует использовать специальную воронку из мясорубки. Особенно удобна та, где есть еще дополнительное место для продуктов. Воронку из мясорубки нужно вставить в банку, как показано на видео, и наполнять консервацией.

Используя это способ, хозяйка не только оставляет стол и банку чистыми, но и ускоряет процесс наполнения. Этот лайфхак подойдет как для салатов, так и для варенья, джемов и т.п.

В комментариях пользователи добавляли, что можно купить специальную воронку с широким носиком и с ее помощью наполнять банки. Однако многие женщины писали, что лайфхак с воронкой от мясорубки гениален.

