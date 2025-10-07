"А так можна було?" Україна сколихнула мережу дієвим лайфхаком для консервації (відео)

За цим способом і банки, і стіл будуть чисті

Навіть восени господині не припиняють консервувати овочі та фрукти, однак цей процес зазвичай забирає купу часу. Тому кожен дієвий лайфхак на вагу золота. До прикладу, як залишити банки чистими під час їх наповнення.

Відповідне відео з цим лайфхаком опублікувала одна з господинь. За її словами, цей спосіб наповнення банок точно залишить і стіл, і банки чистими.

Як каже авторка, аби банки під час наповнення залишались чистими, слід використовувати спеціальну лійку з м'ясорубки. Особливо зручною буде та, де є ще додаткове місце для продуктів. Лійку з м'ясорубки треба вставити у банку, як показано на відео, та наповнювати консервацією.

Використовуючи це спосіб господиня не тільки залишає стіл та банку чистою, а й пришвидшує процес накладання. Цей лайфхак підійде як для салатів, так і для варення, джемів тощо.

У коментарях користувачі додавали, що можна також купити спеціальну лійку з широким носиком і з її допомогою наповнювати банки. Однак чимало жінок писало, що лайфхак з лійкою від м'ясорубки геніальний.

