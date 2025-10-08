"Расчленила диско-шар": необычный наряд нардепа Дмитриевой обсуждают в сети

Дмитриева выбрала в парламент эффектный наряд

Народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа" Оксана Дмитриева появилась в Верховной Раде в необычном наряде. Она надела эффектное платье, чем привлекла внимание своих коллег. Раньше мы рассказывали, как менялся имидж Юлии Тимошенко на протяжении карьеры.

Соответствующие фото на своей странице в фейсбуке разместила народный депутат Марьяна Безуглая. Она допустила, что коллега появилась в парламенте в таком образе в честь дня рождения Дмитрия Разумкова. Дело в том, что Дмитриева входит в депутатское объединение "Умная политика", которое создал политик.

Кажется, народный депутат расчленила диско-шар. Оно все блестит и сверкает. Оксана Дмитриева, соратница Разумкова. Вероятно, что повод – это его День рождения сегодня. Марьяна Безуглая

Оксана Дмитриева в ВР, фото с фейсбук-страницы Марьяны Безуглой

Оксана Дмитриева в эффектном платье, фото с фейсбук-страницы Марьяны Безуглой

Дмитриева надела в Верховную Раду серое приталенное платье с большим количеством камней. Под платьем можно увидеть белую рубашку с черным галстуком. Волосы она собрала крабиком. Также похоже, что политик увеличила губы.

Оксана Дмитриева в ярком платье, фото с фейсбук-страницы Марьяны Безуглой

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на образ народной избранницы. Они считают его несоответствующим статусу депутата Верховной Рады.

Скриншот с фейсбук-страницы Марьяны Безуглой

Скриншот с фейсбук-страницы Марьяны Безуглой

Скриншот с фейсбук-страницы Марьяны Безуглой

Что известно об Оксане Дмитриевой

Дмитриева родилась в 1980 году в Днепропетровске. Училась в Днепропетровской медицинской академии. Она работала в местной стоматологической поликлинике и проходила практику в частных клиниках.

В 2007-2015 годах Дмитриева была заместителем главного врача по медицинским вопросам ООО "Имплантологический центр". После этого она стала врачом-стоматологом-терапевтом ООО "Междисциплинарный дентальный центр им. Ю. В. Опанасюка". В 2015 году она стала директором ООО "Статус Дент".

Оксана Дмитриева, фото из сети

В 2019 году Оксана начала вести телепрограмму по теме профилактики заболеваний на 8 канале. В том же году она попала в Верховную Раду от партии "Слуга народа". В парламенте она заняла должность замкомитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. В то же время Дмитриева стала сопредседателем группы межпарламентских связей с Хорватией.

В сети отмечали дорогие луки нардепа. В частности, "Телеграф" проанализировал, что один из образов Дмитриевой обошелся в 53 тысячи гривен.

Оксана Дмитриева надевала дорогой наряд, скриншот "Телеграфа"

