"Расчленила диско-шар": необычный наряд нардепа Дмитриевой обсуждают в сети
Дмитриева выбрала в парламент эффектный наряд
Народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа" Оксана Дмитриева появилась в Верховной Раде в необычном наряде. Она надела эффектное платье, чем привлекла внимание своих коллег. Раньше мы рассказывали, как менялся имидж Юлии Тимошенко на протяжении карьеры.
Соответствующие фото на своей странице в фейсбуке разместила народный депутат Марьяна Безуглая. Она допустила, что коллега появилась в парламенте в таком образе в честь дня рождения Дмитрия Разумкова. Дело в том, что Дмитриева входит в депутатское объединение "Умная политика", которое создал политик.
Кажется, народный депутат расчленила диско-шар. Оно все блестит и сверкает. Оксана Дмитриева, соратница Разумкова. Вероятно, что повод – это его День рождения сегодня.
Дмитриева надела в Верховную Раду серое приталенное платье с большим количеством камней. Под платьем можно увидеть белую рубашку с черным галстуком. Волосы она собрала крабиком. Также похоже, что политик увеличила губы.
Пользователи сети неоднозначно отреагировали на образ народной избранницы. Они считают его несоответствующим статусу депутата Верховной Рады.
Что известно об Оксане Дмитриевой
Дмитриева родилась в 1980 году в Днепропетровске. Училась в Днепропетровской медицинской академии. Она работала в местной стоматологической поликлинике и проходила практику в частных клиниках.
В 2007-2015 годах Дмитриева была заместителем главного врача по медицинским вопросам ООО "Имплантологический центр". После этого она стала врачом-стоматологом-терапевтом ООО "Междисциплинарный дентальный центр им. Ю. В. Опанасюка". В 2015 году она стала директором ООО "Статус Дент".
В 2019 году Оксана начала вести телепрограмму по теме профилактики заболеваний на 8 канале. В том же году она попала в Верховную Раду от партии "Слуга народа". В парламенте она заняла должность замкомитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. В то же время Дмитриева стала сопредседателем группы межпарламентских связей с Хорватией.
В сети отмечали дорогие луки нардепа. В частности, "Телеграф" проанализировал, что один из образов Дмитриевой обошелся в 53 тысячи гривен.
Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас бывший глава Верховной Рады Александр Мороз. У него был конфликт с Леонидом Кучмой.