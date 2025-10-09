Не будет портиться неделями: как долго хранить зелень

Зелень может храниться долго благодаря банке

Зелень богата витаминами и минералами, но склонна быстро гнить из-за высокого содержания влаги. Поэтому важно знать способ, как продлить срок ее хранения и получать из нее пользу. А недавно мы рассказывали, какое растение-чужестранец угрожает Украине.

Пользователь тиктока поделилась простым лайфхаком, как сделать так, чтобы зелень хранилась долго. Надо взять небольшой стакан, налить туда воду и положить внутрь зелень. Перед этим важно очистить ее от пожелтевших листьев и веточек.

Возьмите стаканчик и наполните водой, скриншот из тиктока azarchiknata1020

Положите зелень внутрь, скриншот из тиктока azarchiknata1020

После этого найдите банку объемом 1 литр и накройте ею зелень. Затем плотно закройте банку с содержимым крышкой. Следующий шаг – зелень надо положить в холодильник. Таким образом, она будет сохраняться долго и сохранять полезные свойства.

Положите зелень в банку, скриншот из тиктока azarchiknata1020

Зелень нужно хранить в банке, скриншот из тиктока azarchiknata1020

Некоторые хозяйки хранят зелень другими способами. В частности, ее сортируют в пластиковые контейнеры, кухонные бумажные полотенца, пергамент, пищевую пленку или пакеты.

