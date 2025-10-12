Умер от рака: где похоронен оперный певец Паваротти и как выглядит его могила
Паваротти не стало в 2007 году
Сегодня, 12 октября, известному итальянскому оперному певцу Лучано Паваротти исполнилось бы 90 лет. В течение карьеры исполнителя отмечали премией "Легенда Грэмми". Однако жизнь Паваротти оборвалась в 75 лет. Недавно мы рассказывали, где похоронен итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони, который посещал оккупированный Крым.
Что нужно знать:
- Лучано Паваротти исполнял партии в операх "Риголетто", L’elisir d’amore, "Богема"
- Певец стал одним из самых известных теноров 20 века
- Паваротти умер от рака поджелудочной железы
"Телеграф" решил выяснить, каким был творческий путь певца, а также где он похоронен.
Что известно о Лучано Паваротти
Будущий певец родился в 1935 году в Мадене (Италия). С детства он увлекался музыкой и брал уроки вокала у известных теноров. Однако Паваротти часто выступал бесплатно, а в жизни зарабатывал работой учителя в начальной школе. Некоторое время был страховым агентом.
В 60-х началась активная карьера Лучано. Впервые он выступил на большой сцене в США – это был Оперный театр в Майами. Певец исполнял партии Эльвино в "Соннамбуле" Беллини, Альфредо в "Травиате" Верди и герцога Мантуанского в "Риголетто" Верди.
Международную популярность Паваротти принесла партия Тонио в опере Доницетти La fille du regiment. После ее исполнения певца стали называть "королем верхов". В 1978 году он дебютировал в кино — снялся в картине "Бал-маскарад" в роли графа Ричарда.
В 1980 году Паваротти основал Международный конкурс молодых исполнителей. В те годы Лучано сотрудничал с Венской государственной оперой и Ла Скала. Певец исполнял партии Родольфо в "Богеме", Неморино в L’Elisir d’amore, Радамеса в "Аиде", Родольфо в "Луизе Миллер", Густава в "Бале-маскараде".
В 1982 году Паваротти получил главную роль в музыкальной комедии "Да, Джорджо". Он сыграл эгоистичного певца Джорджо Фини. В 1988 году в Берлине певец установил новый мировой рекорд Гиннеса. По просьбе зрителей в Немецкой опере после исполнения Лучано L’elisir d’amore занавес поднимался 165 раз.
В 90-е артист продолжил собирать полные залы слушателей в Нью-Йорке, Париже, Лос-Анджелесе. Благодаря своему мощному голосу и оперному пению Паваротти стал популярен во всем мире. В то же время о нем ширилась слава "короля отмены", поскольку он мог отменить выступление в последний момент.
В 1998 году Лучано был награжден престижной премией "Легенда Грэмми". Критики оценивали исполнителя как одного из сильнейших оперных теноров 20 века. В 2004 году он в последний раз выступил на сцене — это было в Метрополитен-опера в опере Пуччини "Тоска". Тогда Паваротти сообщил, что уходит со сцены.
Смерть и могила Лучано Паваротти
Паваротти скончался в 2007 году в своем доме в Мадене. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Тенора похоронили на кладбище Монтале-Рангоне недалеко от его родного города.
Паваротти покоится в семейном склепе – рядом с родителями и сыном. На нем установлена надгробная плита бежевого оттенка с именем певца и его родных. Есть несколько портретов Лучано и цветы. Могила окружена металлической оградой.
