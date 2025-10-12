Умер от рака: где похоронен оперный певец Паваротти и как выглядит его могила

Паваротти не стало в 2007 году

Сегодня, 12 октября, известному итальянскому оперному певцу Лучано Паваротти исполнилось бы 90 лет. В течение карьеры исполнителя отмечали премией "Легенда Грэмми". Однако жизнь Паваротти оборвалась в 75 лет.

Что нужно знать:

Лучано Паваротти исполнял партии в операх "Риголетто", L’elisir d’amore, "Богема"

Певец стал одним из самых известных теноров 20 века

Паваротти умер от рака поджелудочной железы

"Телеграф" решил выяснить, каким был творческий путь певца, а также где он похоронен.

Что известно о Лучано Паваротти

Будущий певец родился в 1935 году в Мадене (Италия). С детства он увлекался музыкой и брал уроки вокала у известных теноров. Однако Паваротти часто выступал бесплатно, а в жизни зарабатывал работой учителя в начальной школе. Некоторое время был страховым агентом.

В 60-х началась активная карьера Лучано. Впервые он выступил на большой сцене в США – это был Оперный театр в Майами. Певец исполнял партии Эльвино в "Соннамбуле" Беллини, Альфредо в "Травиате" Верди и герцога Мантуанского в "Риголетто" Верди.

Паваротти начал выступать в 60-х, фото Getty Images

Международную популярность Паваротти принесла партия Тонио в опере Доницетти La fille du regiment. После ее исполнения певца стали называть "королем верхов". В 1978 году он дебютировал в кино — снялся в картине "Бал-маскарад" в роли графа Ричарда.

В 1980 году Паваротти основал Международный конкурс молодых исполнителей. В те годы Лучано сотрудничал с Венской государственной оперой и Ла Скала. Певец исполнял партии Родольфо в "Богеме", Неморино в L’Elisir d’amore, Радамеса в "Аиде", Родольфо в "Луизе Миллер", Густава в "Бале-маскараде".

Паваротти исполнял партии из известных опер, фото Getty Images

В 1982 году Паваротти получил главную роль в музыкальной комедии "Да, Джорджо". Он сыграл эгоистичного певца Джорджо Фини. В 1988 году в Берлине певец установил новый мировой рекорд Гиннеса. По просьбе зрителей в Немецкой опере после исполнения Лучано L’elisir d’amore занавес поднимался 165 раз.

В 90-е артист продолжил собирать полные залы слушателей в Нью-Йорке, Париже, Лос-Анджелесе. Благодаря своему мощному голосу и оперному пению Паваротти стал популярен во всем мире. В то же время о нем ширилась слава "короля отмены", поскольку он мог отменить выступление в последний момент.

Лучано Паваротти в 90-х, фото Getty Images

В 1998 году Лучано был награжден престижной премией "Легенда Грэмми". Критики оценивали исполнителя как одного из сильнейших оперных теноров 20 века. В 2004 году он в последний раз выступил на сцене — это было в Метрополитен-опера в опере Пуччини "Тоска". Тогда Паваротти сообщил, что уходит со сцены.

Смерть и могила Лучано Паваротти

Паваротти скончался в 2007 году в своем доме в Мадене. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Тенора похоронили на кладбище Монтале-Рангоне недалеко от его родного города.

Паваротти покоится в семейном склепе – рядом с родителями и сыном. На нем установлена надгробная плита бежевого оттенка с именем певца и его родных. Есть несколько портретов Лучано и цветы. Могила окружена металлической оградой.

Могила Лучано Паваротти, фото commons.wikimedia.org

