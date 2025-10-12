Помер від раку: де похований оперний співак Паваротті і як виглядає його могила

Паваротті не стало у 2007 році

Сьогодні, 12 жовтня, відомому італійському оперному співаку Лучано Паваротті виповнилося б 90 років. Протягом кар'єри виконавця відзначали премією "Легенда Греммі". Однак життя Паваротті обірвалося у 75 років. Нещодавно ми розповідали, де похований італійський прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі, який відвідував окупований Крим.

Лучано Паваротті виконував партії з опер "Ріголетто", L'elisir d'amore, "Богема"

Співак став одним із найвідоміших тенорів 20 століття

Паваротті помер через рак підшлункової залози

Що відомо про Лучано Паваротті

Що відомо про Лучано Паваротті

Майбутній співак народився у 1935 році в Мадені, що в Італії. Змалечку він захоплювався музикою й брав уроки вокалу у відомих тенорів. Однак Паваротті часто виступав безкоштовно, а на життя заробляв роботою вчителя у початковій школі. Певний час був страховим агентом.

У 60-х почалась активна кар'єра Лучано. Вперше він виступив на великій сцені у США — це був Оперний театр у Маямі. Співак виконував партії Ельвіно в "Соннамбулі" Белліні, Альфредо в "Травіаті" Верді та герцога Мантуанського у "Ріголетто" Верді.

Паваротті почав виступати у 60-х, фото Getty Images

Міжнародну популярність Паваротті принесла партія Тоніо в опері Доніцетті La fille du regiment. Після її виконання співака почали називати "королем верхів". У 1978 році він дебютував у кіно — знявся у картині "Бал-маскарад" в ролі графа Річарда.

У 1980 році Паваротті заснував Міжнародний конкурс молодих виконавців. У тих роках Лучано співпрацював із Віденською державною оперою та Ла Скала. Співак виконував партії Родольфо в "Богемі", Неморіно в L'elisir d'amore, Радамеса в "Аїді", Родольфо в "Луїзі Міллер", Густава в "Балі-маскараді".

Паваротті виконував партії з відомих опер, фото Getty Images

У 1982 році Паваротті отримав головну роль в музичній комедії "Так, Джорджо". Він зіграв егоїстичного співака Джорджо Фіні. У 1988 році в Берліні співак встановив новий світовий рекорд Гіннеса. На прохання глядачів в Німецькій опері після виконання Лучано L'elisir d'amore завіса піднімалася 165 разів.

У 90-х артист продовжив збирати повні зали слухачів у Нью-Йорку, Парижі, Лос-Анджелесі. Завдяки своєму потужному голосу та оперному співу Паваротті став популярним у всьому світі. Водночас про нього ширилась слава "короля скасувань", оскільки він міг скасувати виступ в останній момент.

Лучано Паваротті у 90-х, фото Getty Images

У 1998 році Лучано нагородили престижною премією "Легенда Греммі". Критики оцінювали виконавця як одного з найсильніших оперних тенорів 20 століття. У 2004 році він востаннє виступив на сцені — це було у Метрополітен-опера в опері Пуччіні "Тоска". Тоді Паваротті повідомив, що йде зі сцени.

Смерть і могила Лучано Паваротті

Паваротті помер у 2007 році у своєму будинку в Мадені. Причиною смерті став рак підшлункової залози. Тенора поховали на кладовищі Монтале-Рангоне неподалік від його рідного міста.

Паваротті спочиває у родинному склепі — поруч із батьками і сином. На ньому встановлена надгробна плита бежевого відтінку з іменем співака та його рідних. Там є кілька портретів Лучано та квіти. Могила оточена металевою огорожею.

Могила Лучано Паваротті, фото commons.wikimedia.org

