Кошачья магия: из шерсти вашего любимца можно сделать вещи, которые будут греть не только тело

При вычесывании пушистиков остается много шерсти

Всем известно, что котики улучшают настроение и самочувствие хозяина. Однако немногие знают, что их шерсть можно использовать для полезных вещей.

"Телеграф" рассказывает, что можно сделать из кошачьей шерсти. Кошки постоянно линяют – это нормальный процесс обновления шерсти. Она скапливается и может пойти в дело.

Шерсть кота

Кисточка

Отрезав немного шерсти пушистика из нее можно сделать кисточку. Кроме самой шерсти понадобится клей ПВА, палочка и нитка. Такие кисточки имеют очень тонкий и мягкий кончик, обычно их используют в петриковской росписи.

Кошачьи кисточки

Валяние

Из шерсти котика можно делать небольшие декоративные фигурки, аксессуары, броши в технике сухого валяния. Можно создать и кое-что особенное — миниатюрные тапочки для самого котика. В сети показали видео как это сделать.

Тапочки для котика

Пряжа

Если смешать кошачью шерсть с другой (например, овечьей), можно прясть нитки. Процесс включает сбор шерсти, очистку, кардинг (расчесывание) и прядение на ручной прядке или специальной машинке. Кошачью шерсть даже продают, стоимость — 120 гривен за 100 грамм.

Получается очень мягкая, пушистая пряжа, что обладает теплоизолирующими свойствами. Из нее можно вязать шарфы, перчатки, шапки или даже небольшие пледы. Изделия из такой пряжи могут иметь особое значение для владельцев котиков – это своего рода теплая память о любимце, которую можно носить или хранить много лет.

