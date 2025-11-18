Котяча магія: з шерсті вашого улюбленця можна зробити речі, що грітимуть не лише тіло

При вичісуванні пухнастиків лишається багато шерсті

Всім відомо, що котики покращують настрій та самопочуття господаря. Проте мало хто знає, що їхню шерсть можна використовувати для корисних речей.

"Телеграф" розповідає, що можна зробити з котячої шерсті. Коти постійно линяють — це нормальний процес оновлення шерсті. Вона накопичується та може піти в діло.

Шерсть кота

Пензлик

Відстригши трохи шерсті в пухнастика з неї можна зробити пензлик. Окрім самої шерсті знадобиться клей ПВА, паличка та нитка. Такі пензлики мають дуже тоненький та м'який кінчик, зазвичай їх використовують у петриківському розписі.

Котячі пензлики

Валяння

З шерсті котика можна створювати невеликі декоративні фігурки, аксесуари, брошки в техніці сухого валяння. Можна створити й дещо особливе — мініатюрні капчики для самого котика. В мережі показали відео, як це зробити.

Капці для котика

Пряжа

Якщо змішати котячу шерсть з іншою (наприклад, овечою), можна прясти нитки. Процес включає збирання пухкої шерсті, очищення, кардінг (розчісування) та прядіння на ручній прядці чи спеціальній машинці. Котячу шерсть навіть продають, вартість — 120 гривень за 100 грам.

Пряжа, що виходить — дуже м’яка, пухнаста та має теплоізолюючі властивості. З неї можна в'язати шарфи, рукавички, шапки чи навіть невеликі пледи. Вироби з такої пряжі можуть мати особливе значення для власників котиків — це свого роду тепла пам’ять про улюбленця, яку можна носити чи зберігати багато років.

