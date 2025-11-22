Отсутствие билетов на популярный поезд в Днепр возмутило украинцев: удастся ли доехать

Этот маршрут позволяет доехать из Киева в Днепр за шесть часов

Украинцы заметили, что в продаже нет билетов на популярный поезд Интерсити Киев-Днепр на декабрь. Пассажиры забеспокоились, в "Укрзализныце" разъяснили ситуацию.

Украинка спросила об этом под одним из сообщений на Facebook-странице "Укрзализныци". Речь идет о поезде №734 — дневном поезде, соединяющем Киев и Днепр. Он отправляется из Киева в 14:14 и прибывает в Днепр в 20:27, дорога занимает 6 часов 13 минут.

Подскажите, пожалуйста, будет ли курсировать поезд Интерсити Киев-Днепр в декабре? Потому что в приложении билетов на 1-2 декабря еще нет, а желательно было бы их уже приобрести, — написала пассажирка

В УЗ ответили, что поезд будет курсировать. Билеты должны появиться, их отсутствие в продаже не объяснили, однако заверили, что поезд в декабре продолжит возить пассажиров.

Железнодорожный вокзал в Днепре

Более половины регулярных рейсов "Укрзализныци" убыточные

Более половины регулярных рейсов "Укрзализныци" убыточны. В частности, речь идет преимущественно о западных направлениях, и это несмотря на то, что купить на них билеты очень трудно. Убыточными являются маршруты Киев — Ужгород, Киев — Черновцы, а также часть межрегиональных рейсов, таких как Харьков — Львов.

Зарабатывает УЗ только на высокоскоростных маршрутах между большими городами. К примеру, поездах Киев – Днепр, а также части рейсов Киев – Львов, Киев – Харьков и Киев – Одесса. Рейсы, что приблизились к самоокупаемости, но не достигли ее — Киев — Винница, Киев — Хмельницкий, Киев — Запорожье.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сэкономить на билетах "Укрзализныци".