Відсутність квитків на популярний поїзд до Дніпра обурила українців: чи вдасться доїхати

Цей маршрут дає змогу доїхати з Києва до Дніпра за шість годин

Українці помітили, що в продажу немає квитків на популярний поїзд Інтерсіті Київ-Дніпро на грудень. Пасажири занепокоїлися, в "Укрзалізниці" роз'яснили ситуацію.

Українка запитала про це під одним з дописів на Facebook-сторінці "Укрзалізниці". Йдеться про поїзд №734 — денний поїзд, що сполучає Київ та Дніпро. Він вирушає з Києва о 14:14 і прибуває до Дніпра о 20:27, дорога займає 6 годин 13 хвилин.

Підкажіть, будь ласка, чи буде курсувати потяг Інтерсіті Київ-Дніпро у грудні? Бо в застосунку квитків на 1-2 грудня ще нема, а бажано було б їх вже придбати, — написала пасажирка

В УЗ відповіли, що поїзд курсуватиме. Квитки невдовзі мають з'явитися, їхню відсутність у продажу не пояснили, проте завірили, що поїзд у грудні продовжить возити пасажирів.

Залізничний вокзал у Дніпрі

Понад половина регулярних рейсів "Укрзалізниці" збиткові

Понад половина регулярних рейсів "Укрзалізниці" збиткові. Зокрема йдеться переважно про західні напрямки, й це попри те, що купити на них квитки дуже важко. Збитковими є маршрути Київ — Ужгород, Київ — Чернівці, а також частина міжрегіональних рейсів, як-от Харків — Львів.

Заробляє УЗ тільки на високошвидкісних маршрутах між великими містами. До прикладу, потягах Київ — Дніпро, а також частина рейсів Київ — Львів, Київ — Харків і Київ — Одеса. Рейси, що наблизились до самоокупності, але не досягли її — Київ — Вінниця, Київ — Хмельницький, Київ — Запоріжжя.

