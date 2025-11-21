Блэкауты ударят по маслу: на сколько оно подорожает до конца года

С начала года стоимость масла и так выросла на 14%

До конца года в Украине из-за отключений электричества могут вырасти цены на подсолнечное масло. Однако эксперты не рекомендуют делать запасы этого продукта.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал генеральный директор "Укролияпром" Степан Капшук.

Детальнее читайте в материале: "Популярный продукт подорожает: эксперты рассказали всю правду о ценах и влиянии блэкаутов"

По словам эксперта, отключения электричества в Украине создают новые вызовы для производителей. Для масличных заводов стабильное электроснабжение критически важно и каждая его остановка приводит к убыткам.

Блэкауты – это остановка. Остановка всегда рискованна, потому что это не автомобиль, который можно остановить на светофоре. Заводу нужно минимум сутки, чтобы разгрузить все цеха Степан Капшук

Все предприятия имеют генераторы на случай аварийных отключений. Но полное переключение на генераторную энергию обходится слишком дорого.

В Украине подорожает подсолнечное масло

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук подчеркнул, что расходы на электроэнергию и использование резервных генераторов закладываются в цену продукции.

Цена на масло может вырасти на 10-15% до конца года, не больше. Скорее всего, на 10% Денис Марчук

Согласно данным статистики, за девять месяцев 2025 года стоимость подсолнечного масла выросла на 14%. Для сравнения, в 2024-м продукт подорожал на 19% из-за снижения урожая семян, а в 2023-м из-за большого урожая, наоборот, снизился на 18%.

В ноябре 2025 года средняя стоимость литра продукта достигла около 83 гривен. Цена "жареного" масла составляет около 100 гривен, а рафинированного и сырого — 70 гривен.

Цены на подсолнечное масло в украинских магазинах

"Телеграф" писал ранее, как в магазине распознать некачественное подсолнечное масло. Есть хитрый лайфхак.