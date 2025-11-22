Не тільки через світло: названо головну причину, чому олія в Україні коштує так дорого

При формуванні ціни важливо враховувати безліч витрат

Блекаути в Україні вдарять по роботі заводів, тож до кінця року очікується подорожчання олії. Але на вартість товару впливає не тільки відсутність сировини, а й інші важливі чинники.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За словами експерта, основним критерієм формування ціни на олію є не так наявність сировини, як собівартість виробництва. Потрібно враховувати різні витрати:

Не відсутність сировини впливає на ціну на олію, а вартість виробництва, зокрема витрати на електроенергію, логістику, оплату праці, а відсутність людей породжує більшу автоматизацію, Денис Марчук

У структурі собівартості олії близько 85% становить сировина. Решта формується шляхом витрат енергії, оплати праці, логістики та оборотних коштів. Сьогодні вартість соняшнику в Україні дуже висока — приблизно 700 доларів за тонну. Ці показники насамперед відбивають базову вартість готової продукції.

За дев’ять місяців 2025 року вартість олії зросла на 14%, у листопаді середня вартість продукту становить близько 83 гривень за літр. "Смажена" олія коштує близько 100 гривень за літр, а рафінована та сира — приблизно 70 гривень.

Ціни на соняшникову олію в Україні

