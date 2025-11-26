Ее продолжают напевать даже спустя 30 лет: эту украинскую песню любят миллионы слушателей (видео)

Эта песня стала одной из визитных карточек певицы

Есть украинские песни, которые даже спустя десятилетия остаются актуальными и вдохновляют новых артистов. Среди них можно выделить и романтическую композицию Ирины Билык "Ти мій", которая вышла в 1995 году.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о культовой песне. Даже спустя 30 лет она продолжает быть актуальной.

Какая украинская песня стала самой популярной в 1995 году

Миллионы украинцев с ностальгией слушают песню "Ти мій", которую Ирина Билык представила в 1995 году в составе своего альбома "Нова". Именно с этим альбомом певица отправилась в свое первое всеукраинское турне, и композиция "Ти мій" быстро стала хитом, звучавшим на всех радиостанциях и телевизионных эфирах страны.

Песня привлекла внимание своей душевностью и искренностью. В ней раскрываются темы любви, страсти, переживаний и предательства. Именно поэтому многие женщины нашли в ней личный отклик, а слушатели разных поколений ощущали в ней эмоциональную силу и настоящую искренность чувств.

Мелодия песни легко запоминается, а текст до сих пор вызывает ностальгию по ярким и трогательным моментам 90-х годов.

Даже спустя 30 лет эта композиция не теряет популярности. Многие продолжают ее напевать, включают в плейлисты, а современные музыканты создают кавер-версии и собственные интерпретации песни.

Ирина Билык

Песня "Ти мій" вдохновляет новое поколение и остается одной из культовых композиций украинской поп-музыки. Она стала символом эпохи и настоящей музыкальной классикой, которую знают и любят миллионы слушателей по всей стране.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самой популярной песне 2001 года. Ее включали везде, в том числе в Украине.