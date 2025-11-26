Її продовжують наспівувати навіть через 30 років: цю українську пісню люблять мільйони слухачів (відео)

Ця пісня стала однією з візитівок співачки

Є українські пісні, які навіть через десятиліття залишаються актуальними та надихають нових артистів. Серед них можна виділити й романтичну композицію Ірини Білик "Ті мій", яка вийшла 1995 року.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про культову пісню. Навіть через 30 років вона продовжує бути актуальною.

Яка українська пісня стала найпопулярнішою у 1995 році

Мільйони українців із ностальгією слухають пісню "Ті мій", яку Ірина Білик представила у 1995 році у складі свого альбому "Нова". Саме з цим альбомом співачка вирушила до свого першого всеукраїнського турне, і композиція "Ті мій" швидко стала хітом, який звучав на всіх радіостанціях і телевізійних ефірах країни.

Пісня привернула увагу своєю душевністю та щирістю. У ній розкриваються теми кохання, пристрасті, переживань та зради. Саме тому багато жінок знайшли в ній особистий відгук, а слухачі різних поколінь відчували в ній емоційну силу та справжню щирість почуттів.

Мелодія пісні легко запам’ятовується, а текст досі викликає ностальгію за яскравими та зворушливими моментами 90-х років.

Навіть через 30 років ця композиція не втрачає популярності. Багато хто продовжує її співати, включати у плейлисти, а сучасні музиканти створюють кавер-версії та власні інтерпретації пісні.

Ірина Білик

Пісня "Ті мій" надихає нове покоління та залишається однією з культових композицій української попмузики. Вона стала символом епохи та справжньою музичною класикою, яку знають та люблять мільйони слухачів по всій країні.

