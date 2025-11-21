Курицы мерзнут и болеют: какую ошибку нельзя допускать владельцам курятника зимой

Неправильный уход зимой может серьезно навредить домашней птице

С наступлением холодов владельцы домашних кур сталкиваются с рядом серьезных проблем, которые влияют на здоровье птицы. Владельцам курятника важно помнить, что его утепление зимой — очень важная деталь.

Что нужно знать:

Солома быстро теряет свойства — лучше опилки

Утепление пола и стен важно для здоровья птицы зимой

Если подстилка сбивается и становится сырой, птица начинает мерзнуть и болеть

Об этом "Телеграфу" рассказал владелец мини-бизнеса по выращиванию бройлеров Анатолий Сергеевич. Он объяснил, какие ошибки чаще всего допускают фермеры и как правильно подготовить курятник к зиме.

Так, главная ошибка — несвоевременная замена подстилки. Дело в том, что многие не меняют ее вовремя, в результате чего подстилка сбивается и становится сырой, птица начинает мерзнуть и болеть.

Для утепления Анатолий Сергеевич советует использовать довольно недорогие материалы, которые можно найти дома: солома после уборки пшеницы подходит, но она плохо удерживает влагу и быстро сбивается. Более эффективны опилки, особенно если их периодически обновлять.

Специалист подчеркнул, что кукуруза как утеплитель подойдет только после переработки (дробления).

Помимо утепления, важно выделить в помещении отдельный участок с золой. "Куры туда заходят, купаются, это полезно для их здоровья", — пояснил наш собеседник. Это помогает курам избавляться от паразитов".

