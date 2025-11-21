Курицы мерзнут и болеют: какую ошибку нельзя допускать владельцам курятника зимой
Неправильный уход зимой может серьезно навредить домашней птице
С наступлением холодов владельцы домашних кур сталкиваются с рядом серьезных проблем, которые влияют на здоровье птицы. Владельцам курятника важно помнить, что его утепление зимой — очень важная деталь.
Что нужно знать:
- Солома быстро теряет свойства — лучше опилки
- Утепление пола и стен важно для здоровья птицы зимой
- Если подстилка сбивается и становится сырой, птица начинает мерзнуть и болеть
Об этом "Телеграфу" рассказал владелец мини-бизнеса по выращиванию бройлеров Анатолий Сергеевич. Он объяснил, какие ошибки чаще всего допускают фермеры и как правильно подготовить курятник к зиме.
Так, главная ошибка — несвоевременная замена подстилки. Дело в том, что многие не меняют ее вовремя, в результате чего подстилка сбивается и становится сырой, птица начинает мерзнуть и болеть.
Для утепления Анатолий Сергеевич советует использовать довольно недорогие материалы, которые можно найти дома: солома после уборки пшеницы подходит, но она плохо удерживает влагу и быстро сбивается. Более эффективны опилки, особенно если их периодически обновлять.
Специалист подчеркнул, что кукуруза как утеплитель подойдет только после переработки (дробления).
Помимо утепления, важно выделить в помещении отдельный участок с золой. "Куры туда заходят, купаются, это полезно для их здоровья", — пояснил наш собеседник. Это помогает курам избавляться от паразитов".
