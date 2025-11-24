"Свиньи чешутся": какая солома категорически не подходит для подстилки зимой

Выбор соломы напрямую влияет на комфорт животного

Вопрос выбора подстилки для свиней зимой на первый взгляд кажется простым, но в реальности имеет важное значение. Все дело в том, что материал может вызывать раздражение кожи у животных.

Об этом "Телеграфу" рассказала фермер Наталья из Винницкой области, одним из видов бизнеса которой является выращивание свиней на продажу. Она отметила, что в хозяйстве использует обычную пшеничную солому.

Собеседница подчеркнула, что ячменная солома плохо влияет на комфорт животного.

"Ячмень сейчас нам не нужен, мы не пользуемся. Используем обычную солому для свиней. От нее они не чешутся. Ибо от ячменной соломы свиньи чешутся" — говорит Наталья.

Пшеничная солома хорошо впитывает влагу и остаётся доступным по цене и качеству вариантом.

Таким образом, опыт фермеров показывает, что даже такие бытовые решения, как выбор соломы, напрямую влияют на эффективность животноводческого бизнеса и комфорт животных.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как обеспечить свиней водой, когда нет света. Фермер рассказала, что объемы воды зависят от количества поголовья, но даже большие стада можно снабдить водой без света.