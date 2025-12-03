Ноги останутся в тепле, даже если батареи холодные: как сделать дома грелку за считанные минуты

Для создания грелки вам потребуется минимум усилий и средств

Украинцев ждет непростая зима, и в преддверии морозов стоит запомнить проверенные способы, которые помогут согреться при отключениях электричества и отопления. Например, держать ноги в тепле поможет простая самодельная грелка.

На платформе Reddit подсказали, как можно сделать ее за считанные минуты. Вам потребуется лишь ненужные носок и немного риса.

Как сделать дома грелку

Чтобы не замерзнуть во время отключений отопления, нужно знать проверенные лайфхаки. Один из них поможет вам постоянно держать ноги в тепле, ведь от этого зависит комфорт всего тела.

В этом вам поможет домашняя грелка. Возьмите лишний носок, наполните его рисом примерно на четверть и завяжите узел. Если есть электричество, носок можно прогреть в микроволновке на полной мощности около минуты, после чего дать постоять еще минуту, чтобы пар внутри распределился равномерно.

Грелка с рисом

При отсутствии электричества воспользуйтесь плитой, нагревая грелку на слабом огне и внимательно следя, чтобы ткань не перегрелась.

Грелка сохраняет тепло примерно 20–30 минут, при необходимости ее можно подогреть повторно. Наиболее эффективно использовать для согрева именно ноги, так как именно они быстрее всего теряют тепло.

Как согреть ноги, когда нет отопления

Такой способ позволит быстро согреться без дополнительных затрат. Вместо риса можно также положить гречку или лен.

