Никогда не кладите сюда хлеб: главная ошибка в летнюю жару

Совет от лучшего пекаря мира, который сохранит мягкость буханки

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В летнюю жару хлеб часто черствеет уже на следующий день, но, как оказалось, причина может быть не только в высокой температуре, но и в способе хранения. Обладатель звания "Лучший пекарь мира — 2025" Хосе Рольдан поделился методом, который, по его словам, помогает дольше сохранить мягкость буханки.

Пекарь советует не класть хлеб в холщовый мешок или бумажный пакет, как это делают многие. Об этом пишет okdiario.com.

Дело в том, что в жару такие материалы пропускают воздух, из-за чего влага быстрее испаряется, а мякоть становится сухой и жесткой. Рольдан рекомендует использовать герметичный полиэтиленовый пакет с застежкой. Он удерживает влагу внутри, поэтому хлеб подольше остается мягким.

Как хранить хлеб в жару | Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Единственный минус такого способа – корочка может потерять хрусткость. Но это легко исправить: достаточно на несколько минут поставить хлеб в духовку или разогреть на сухой сковороде, и корочка снова станет хрустящей.

Еще одна распространенная ошибка – хранить хлеб в холодильнике. По словам пекаря, низкая температура лишь ускоряет процесс черствения, поэтому уже через короткое время мякоть становится плотной.

Если же хлеб не планируете в ближайшие дни, лучшим решением будет морозильная камера. Перед замораживанием его следует нарезать ломтиками и положить в герметичный пакет или завернуть в фольгу. В таком виде хлеб может храниться до шести месяцев.

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