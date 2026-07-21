Остался всего один день скидок: в "АТБ" обвалили цены на популярные сладости

До окончания акционного предложения остался один день

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В супермаркетах "АТБ" можно ощутимо сэкономить на шоколадках. Однако нужно поторопиться.

"Телеграф" рассказывает о приятном сюрпризе для сладкоежек от популярной сети супермаркетов. Речь идет об акциях на шоколадки Roshen и Millennium.

К примеру, 90-грамовую молочную шоколадку "Рошен" можно приобрести по цене 35,90 грн за штуку. Уже завтра стоимость шоколадного изделия подорожает почти вдвое — 67,90 грн за штуку.

Шоколад 90г Рошен молочный/Фото: АТБ

Чуть дороже обойдутся шоколадки Millennium. Пористый молочный и пористый белый шоколад до конца дня можно приобрести в АТБ по цене 36,70 грн за штуку. Завтра их стоимость повысится на 44% до 65,90 грн за штуку.

Шоколад 90г Millennium Пористый Молочный/Фото: АТБ

Шоколад 90г Millennium Пористый Белый/Фото: АТБ

Уже в среду, 22 июля, цены на выше перечисленные товары поменяются. Дело в том, что в сети "АТБ" основные акционные предложения обновляются каждую неделю по средам. Скидки действуют ровно 7 дней.

Ранее "Телеграф" сообщал, куда девается "просрочка" с полок АТБ. К слову, ситуация может измениться, если в Украине примут закон о "фудбенкинге" (food banking). Его принятие является одним из требований Евросоюза.