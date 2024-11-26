Писал стихи о сексе и вредных привычках. В Запорожье разгорелся скандал из-за нового главы Департамента образования

Раньше он был учителем

Новым директором Департамента образования и науки Запорожского городского совета стал бывший директор школы и соучредитель общественного объединения "Твоя Стихия" 33-летний Андрей Хмельницкий. В свое время он публиковал в соцсетях стихи на русском языке, содержание которых может вызвать вопросы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила экс-замглавы Запорожской областной военной администрации Злата Некрасова. Она выложила отрывок стихотворения Хмельницкого, опубликованный в 2018 году в российской соцсети "ВКонтакте".

"Дно пробито. Педагоги в щеке! Это новый начальник департамента образования города и его творчество в социальных сетях. Я выставила самую лайтовую версию с замыленными словами. И этот человек будет руководить образованием города и учить наших детей", – написала Некрасова.

Одной из пользователей соцсети Ольга Осипенко стала в защиту Хмельницкого. Она подчеркнула, что последний — очень талантливый учитель математики.

Стоит отметить, что на странице Хмельницкого "ВКонтакте" опубликовано несколько стихотворений, в том числе и то, что вспомнила Некрасова. Однако последнее сообщение на его странице в этой соцсети датировано еще 2019 годом.

Что известно об Андрее Хмельницком

Он окончил в 2013 году Запорожский национальный университет, является магистром математики и менеджмента. Работал на должности учителя математики в Биленьковской школе и УВК №67, где позже стал заместителем директора. В 2017 году получил премию городского головы за "выдающиеся достижения в обучении и воспитании подрастающего поколения".

С августа 2022 по июнь 2024 занимал должность директора гимназии №17 в Коммунарском районе города. Впоследствии стал заместителем директора департамента образования и науки Запорожья. В ноябре 2024 стало известно, что он занял кресло руководителя и заменил на этом посту Юлию Погребняк.

По данным декларации Хмельницкого, он является соучредителем и руководителем ОО "Твоя Стихия". Организация зарегистрирована в 2016 году и занимается творческими и культурными проектами.

Напомним, в Запорожье разразился скандал из-за того, что на мероприятии для детей 105 школьникам подарили планшеты, которые оказались бывшими в употреблении. Раньше ими пользовались работники "ПриватБанка".