В Одессе на пляже заметили пушистого курортника: видео покорило сеть
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Четвероногий стал звездой интернета
В соцсетях набирает популярность забавное видео из Одессы, на котором собака отдыхает на пляже. Пес породы корги "загорает" на солнышке, словно настоящий курортник.
Ролик опубликовали местные телеграм-каналы. На кадрах пес лежит на шезлонге у моря, растянувшись во весь рост.
Глаза животного прикрыты солнцезащитными очками, а голова откинута назад. Пес будто бы наслаждается отпуском.
Автор видео добавил к ролику песню, которая точно передает настроение пушистого отдыхающего: "Не шукай мене. Бо я на, бо я на морі".
Этот четырехлапый герой уже стал настоящей звездой пляжного сезона в Одессе.
Пользователи сети мгновенно отреагировали. Под видео появились восторженные комментарии.
"Как красиво", — написал один из пользователей.
Другие прокомментировали с иронией: "Чтобы я так жил".
"Хоть собака поживет, кайфово", — пишут украинцы.
Напомним, в Одессе заметили женщину в "горячем" головном уборе. Жительница города поразила окружающих своим внешним видом.
Пока остается загадкой, что побудило героиню видео собрать себе лук с таким экстравагантным решением. Однако комментаторов, желающих поупражняться в настроении, уже, кажется, не остановить.
Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе заметили женщину с необычным пассажиром в детской коляске. Причины странной сцены остались за кадром.