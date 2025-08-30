С песнями и танцами: студенты в Одессе устроили целый парад (видео)
Похоже, не все оценили масштаб мероприятия
В Одессе состоялось торжественное посвящение новых студентов в Юридической академии, собравшее большое количество участников и гостей. Масштабный праздник превратился в настоящее шоу с музыкой, танцами и яркими номерами.
Об этом сообщили соцсети. На торжества прибыли сотни студентов, преподавателей и гостей.
Весь стадион, где проходило событие, был заполнен людьми, активно участвовавшими в празднике и наслаждавшихся выступлениями.
Особым подарком для собравшихся стало выступление популярной певицы Натальи Валевской, исполнившей несколько песен. В программе прозвучали и другие известные украинские хиты, такие как "Червона рута", а также другие патриотические композиции.
Программа мероприятия включала разнообразные номера: музыкальные выступления, танцевальные флешмобы и т.д. На сцене были представлены украинские флаги, что создавало торжественную атмосферу и ощущение единства. Студенты активно участвовали во всех мероприятиях, демонстрируя свою энергию и задор, а зрители поддерживали их бурными аплодисментами.
Несмотря на масштабность и яркость действа, в соцсетях оно вызвало неоднозначную реакцию. Под публикациями с кадрами посвящения собрались сотни реакций, среди которых — немало гневных и негативных.
