З піснями й танцями: студенти в Одесі влаштували цілий парад (відео)

Схоже, не всі оцінили масштаб заходу

В Одесі відбулося урочисте посвячення нових студентів у Юридичній академії, яке зібрало велику кількість учасників та гостей. Масштабне свято перетворилося на справжнє шоу із музикою, танцями та яскравими номерами.

Про це повідомили соцмережі. На урочистості прибули сотні студентів, викладачів та гостей.

Весь стадіон, де проходила подія, був заповнений людьми, які активно брали участь у святі та насолоджувалися виступами.

Особливим подарунком для присутніх став виступ популярної співачки Наталії Валевської, яка виконала кілька пісень. У програмі прозвучали й інші відомі українські хіти, такі як "Червона рута", а також патріотичні композиції, які підкреслили національний дух свята.

Програма заходу включала різноманітні номери: музичні виступи, танцювальні флешмоби тощо. На сцені були представлені українські прапори, що створювало урочисту атмосферу та відчуття єдності. Студенти активно долучалися до всіх активностей, демонструючи свою енергію та запал, а глядачі підтримували їх бурхливими оплесками.

Попри масштабність та яскравість дійства, у соцмережах воно викликало неоднозначну реакцію. Під публікаціями з кадрами посвячення зібралися сотні відгуків, серед яких — чимало гнівних та негативних.

