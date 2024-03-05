"Успешно удерживает": экс-посол рассказал, почему Путин постоянно угрожает ядерным оружием

Сегодня лидеры Запада меньше обеспокоены ядерным шантажом Путина, чем раньше

Российский диктатор Владимир Путин использует угрозы ядерным оружием для удержания стран Запада от оказания серьезной военной помощи Украине. Пока ему это удается, хотя западные страны постепенно становятся более резистентными к путинским угрозам.

Об этом сказал бывший посол США в России Майкл Макфол в интервью The Washington Post. Макфол отметил, что Путин достает из кармана свой "ядерный прутик", когда понимает, что начинает проигрывать.

"Я думаю, что пик угрозы пришелся на осень 2022 года, судя по моим разговорам с представителями администрации Байдена, когда Путин проигрывал, и он снова ее развернул", – сказал он.

Макфол добавил, что Путин использует ядерный шантаж как козырь для сдерживания Запада. И если бы Макфол работал в Белом доме, отнесся бы очень серьезно к тому, чтобы разработать ответ США на эту угрозу.

"Сегодня мне кажется, что они гораздо меньше обеспокоены тем, что он может применить ядерное оружие, хотя я не знаю, какими были их недавние расчеты по поводу его комментариев в ответ президенту Макрону. Но я знаю, что он успешно удерживает нас от предоставления украинцам оружия, которое, по их мнению, необходимо для эффективной остановки путинской армии в Украине. Я не генерал. Я не могу это оценивать, но это их оценка", – резюмировал он.

Как писал "Телеграф", в четверг, 29 февраля, диктатор России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию РФ заявил, что его планы в сфере вооружения якобы выполнены и ядерное оружие готово к применению в случае необходимости. В ЕС пренебрежительно прокомментировали это, указав на лживые утверждения диктатора. Также там назвали его заявления неприемлемыми.

Соединенные Штаты не напуганы угрозами Путина применить ядерное оружие. США уже неоднократно предупреждали Путина о роковых для России последствиях попытки применить ядерное оружие.

В ответ на угрозы применения ядерного оружия от Путина Китай призвал все страны с ядерным потенциалом к более взвешенным действиям. Важно поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность, ведь в ядерной войне победителей не будет.