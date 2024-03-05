"Успішно утримує": експосол розповів, чому Путін постійно погрожує ядерною зброєю

Сьогодні лідери Заходу менше занепокоєні ядерним шантажем Путіна, ніж раніше

Російський диктатор Володимир Путін використовує погрози ядерною зброєю для утримання країн Заходу від надання серйозної військової допомоги Україні. Поки що йому це вдається, хоча західні країни поступово стають більш резистентні до путінських погроз.

Про це сказав колишній посол США в Росії Майкл Макфол в інтерв'ю The Washington Post. Макфол зазначив, що Путін дістає з карману свій "ядерний дубець", коли розуміє, що починає програвати.

"Я думаю, що пік загрози припав на осінь 2022 року, судячи з моїх розмов з представниками адміністрації Байдена, коли Путін програвав, і він знову її розгорнув", – сказав він.

Макфол додав, що Путін використовує ядерний шантаж, як козир для стримування Заходу. І якби Макфол працював у Білому домі, то поставився б дуже серйозно до того, щоб розробити відповідь США на цю загрозу.

"Сьогодні мені здається, що вони набагато менше занепокоєні тим, що він може застосувати ядерну зброю, хоча я не знаю, якими були їхні нещодавні розрахунки щодо його коментарів у відповідь президенту Макрону. Але я знаю, що він успішно утримує нас від надання українцям зброї, яка, на їхню думку, необхідна їм для ефективної зупинки путінської армії в Україні. Я не генерал. Я не можу це оцінювати, але це їхня оцінка", – резюмував він.

Як писав "Телеграф", у четвер, 29 лютого, диктатор Росії Володимир Путін під час звернення до Федеральних зборів РФ заявив, що його плани у сфері озброєння нібито виконані та ядерна зброя готова до застосування у разі потреби. У ЄС зневажливо прокоментували це, вказавши на брехливі твердження диктатора. Також там назвали його заяви неприйнятними.

Сполучені Штати не налякані погрозами Путіна застосувати ядерну зброю. США вже неодноразово попереджали Путіна про фатальні для Росії наслідки спроби застосувати ядерну зброю.

У відповідь на погрози застосування ядерної зброї від Путіна, Китай закликав всі країни з ядерним потенціалом до більш виважених дій. Важливо підтримувати глобальний стратегічний баланс і стабільність, адже в ядерній війні переможців не буде.