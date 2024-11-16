Новый глава МИД Японии прибыл в Украину с необъявленным визитом

Ивая стал первым японским министром правительства премьера Сигеру Ишибы, посетившим Украину

Министр иностранных дел Японии Такеши Ивая утром 16 ноября прибыл в Украину с необъявленным визитом. Ивая приехал в Киев, чтобы провести переговоры с официальными лицами и продемонстрировать приверженность поддержке Украины.

Об этом пишет японское издание Kyodo. Отмечается, что визит Ивая пришелся на трудный период борьбы Украины с российской агрессией – в США победил Трамп, а на стороне российского режима выступили северокорейские войска.

Ивая стал первым японским министром правительства премьера Сигеру Ишибы, посетившим Украину. Новое правительство начало управлять Японией в октябре. В планах прибывшего через Польшу Ивая встретиться с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, а позже – с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что во время своего визита в Италию, в рамках саммита "Большой семерки" президент Украины Владимир Зеленский и тогдашний премьер-министр Японии Фумио Кисида подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Таким образом Япония стала 16 страной, подписавшей важный документ, предыдущей была Норвегия.

Кисида заявил в августе этого года, что намерен уйти в отставку и не баллотироваться на выборах. Он был большим другом Украины: в 2023 году лично приезжал в Украину для переговоров на высшем уровне с президентом Зеленским. В его правление Япония выделяла Украине миллиарды долларов помощи, а также вводила санкции против физлиц и юридических лиц из РФ.