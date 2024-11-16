Новий голова МЗС Японії прибув в Україну з неоголошеним візитом

Івая став першим японським міністром уряду прем'єра Сігеру Ішіби, який відвідав Україну

Міністр закордонних справ Японії Такеші Івая вранці 16 листопада прибув до України з неоголошеним візитом. Івая приїхав до Києва, щоб провести переговори з офіційними особами та продемонструвати прихильність підтримці України.

Про це пише японське видання Kyodo. Зазначається, що візит Івая припав на важкий період боротьби України з російською агресією – в США переміг Трамп, а на стороні російського режиму виступили північнокорейські війська.

Івая став першим японським міністром уряду прем'єра Сігеру Ішіби, який відвідав Україну. Новий уряд почав керувати Японією у жовтні. В планах Івая, який прибув через Польщу, зустрітися з міністром іноземних справ України Андрієм Сибігою, а пізніше – з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що під час свого візиту до Італії, в межах саміту "Великої сімки", президент України Володимир Зеленський та тодішній прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісідою підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Таким чином Японія стала 16 країною, які підписала важливий документ, попередньою була Норвегія.

Кісіда заявив у серпні цього року, що планує піти у відставку та не балотуватися на виборах. Він був великим другом України: у 2023 році особисто приїжджав в Україну для переговорів на найвищому рівні з президентом Зеленським. Під час його правління Японія виділяла Україні мільярди доларів допомоги, а також вводила санкції проти фізосіб та юридичних осіб із РФ.