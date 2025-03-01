Зеленский сделал новое заявление о соглашении о полезных ископаемых с США — СМИ

Соглашение должны были подписать 28 февраля

Подписание соглашения о полезных ископаемых Украины с США все еще возможно. Киев не исключает сотрудничества с Вашингтоном в этом направлении.

Об этом сообщает Clash Report. Отмечается, что эти слова прозвучали на фоне ссор двух президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете.

"Зеленский говорит, что все еще готов подписать соглашение о полезных ископаемых с США", — говорится в сообщении.

Заметим, что многие СМИ после ссоры Трампа и Зеленского писали о сорванном соглашении и новом этапе отношений США и Украины уже без запланированного партнерства.

В то же время, через несколько часов после перепалки с Трампом Зеленский назвал США и европейцев лучшими друзьями Украины.

"Украина хочет мира – и получит. Мы получим в любом случае дипломатию и переговоры. Но это должен быть длительный и справедливый мир и сильная позиция за столом переговоров. На этих переговорах Украина и Россия как стороны войны должны быть США и Европа. Поэтому мы готовы к миру, но в сильной позиции мы знаем, что наша армия сильна, наши партнеры с нами и у нас есть гарантии безопасности", – сказал он.

По его словам, сейчас Украине не хватает оружия, но войну можно выиграть и на дипломатической арене. Однако партеры должны финансировать украинскую армию и предоставить Украине гарантии безопасности. Только при этом условии Киев готов к дипломатии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский с Трампом в США договорились о "хорошем соглашении".