Мяч на другой стороне поля: за кем решение по сделке с ископаемыми — СМИ

Документ стал ближе интересам Украины

Согласно информации украинских источников, сейчас администрация Трампа рассматривает вопрос о том, будет ли проведена официальная церемония подписания соглашения между Соединёнными Штатами и Украиной о полезных ископаемых.

Представители американских властей пока воздерживаются от каких-либо комментариев по этому поводу. Об этом пишет Русская служба ВВС.

Как отмечается в проекте документа, с которым ознакомились журналисты издания, соглашение предусматривает создание совместного инвестиционного фонда при участии правительств США и Украины. Этот фонд должен заниматься разработкой и добычей стратегически важных минералов на территории Украины. Кроме того, в проекте оговорены финансовые обязательства обеих сторон, включая размеры их взносов в будущие совместные проекты.

Одной из ключевых деталей соглашения является пункт о том, что предстоящая военная помощь США Украине может рассматриваться как инвестиции Вашингтона. Таким образом, это положение позволяет формально учесть требование бывшего президента Дональда Трампа о том, что Америка должна "вернуть свои деньги", предоставленные Украине в виде вооружений, — за счёт будущих доходов от добычи нефти, газа и минералов.

При этом важно подчеркнуть, что в тексте соглашения нет упоминания о том, что такая схема будет применяться к помощи, которую Украина уже получила ранее. Эта формулировка стала принципиальной уступкой, на которой настаивал украинский лидер Владимир Зеленский и, по всей видимости, сумел добиться её включения при согласовании документа с американской стороной.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина будет сохранять полный контроль над недрами, ресурсами и инфраструктурой, передавая в фонд только новые лицензии на разведку полезных ископаемых.

Фонд будет работать в течение десяти лет и финансировать развитие украинской экономики. В частности, речь идет как о капитальных инвестициях, так и о закупках украинской продукции по принципу "бери или плати".

Стороны также согласовали нулевые пошлины в рамках соглашения. США обязались привлекать к сотрудничеству других международных партнеров, а все спорные вопросы будут решаться путем консультаций, а не по американской юрисдикции, как предлагалось ранее.

Между тем Financiial Times со ссылкой на информированные источники в правительствах обеих стран сообщает, что подписание стратегического соглашения между Украиной и США может не состояться из-за разногласий между сторонами. Документ вызвал возражения со стороны Вашингтона из-за якобы попытки Киева изменить согласованные условия.

Впрочем, американская сторона неожиданно потребовала одновременно подписать не только рамочное соглашение, но и исполнительный договор о самом фонде – документе, который, по украинскому законодательству, должен пройти ратификацию в Верховной Раде.

Но несмотря на напряжение, о котором пишут СМИ, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в телемарафоне, что соглашение могут подписать уже в течение 24 часов. Министр экономики Юлия Свириденко сейчас находится в Вашингтоне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что Украина до сих пор не подписала окончательный вариант ключевого соглашения с США по недропользованию. По его словам, процесс затягивается уже как минимум на три недели, и он ожидает, что документ будет подписан "быстрее".