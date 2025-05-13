Россия не будет ждать: в Германии предупредили о большой угрозе для Европы

Путин почти полностью решит воспользоваться тем, что страны Европы еще не достигли военных целей.

Российский режим не будет ждать четыре или пять лет, чтобы совершить атаку на европейские страны. Россияне могут атаковать НАТО очень быстро, надеясь использовать полную неготовность Североатлантического союза к войне.

Об этом заявил депутат германского Бундестага от Христианско-демократического союза Норберт Реттген во время конференции в Берлине, сообщает N-TV. По его мнению, у членов НАТО есть максимум два или три года до момента, когда Россия попытается начать новую агрессию. Путин почти стопроцентно решит воспользоваться тем, что страны Европы еще не достигли запланированных военных целей, а при власти в США находится Дональд Трамп.

"Мы находимся под чрезвычайным давлением времени и срочно улучшаем нашу обороноспособность. Потому что ситуация может ухудшиться быстрее и стать более опасной, чем об этом говорят официальные заявления", — предупредил он.

Отметим, недавно президент Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что Россия может испытать единство Запада после завершения войны в Украине. По его словам, это создает потенциальную угрозу европейским странам. Каль отметил, что окончание боевых действий в Украине в ближайшие годы может только ускорить желание Кремля проверить действенность положения, предусматривающего коллективный ответ на нападение.

Российский режим, со своей стороны, пытается тотально милитаризировать общество в России, но уже не только ради оправдания вторжения в Украину. Кремль пытается подготовить россиян к возможной предстоящей затяжной войне или гибридному конфликту уже непосредственно с НАТО.

Как рассказывал "Телеграф", ситуация с безопасностью в Европе будет оставаться напряженной, даже если война России против Украины будет остановлена в 2025 году. С нынешними темпами милитаризации "серьезную угрозу" НАТО Россия сможет представлять уже в 2028 году.