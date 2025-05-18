Трамп сглазил США? Гигантский корабль протаранил Бруклинский мост, много пострадавших (видео)

Корабль накренился, но смог устоять

Бруклинский мост в Нью-Йорке протаранило учебное судно Куаутемока ВМС Мексики. Не его борту находилось 277 человек.

Об этом сообщает The New York Times. По его данным, судно не смогло протиснуться под мостом из-за слишком высоких мачт. Они задели сооружение. Корабль накренился, но смог устоять.

"Состояние персонала и оборудования проверяется военно-морскими и местными властями, которые оказывают поддержку", — говорится в сообщении мексиканского секретариата военно-морского флота.

Момент происшествия попал на многочисленные видео. Судя по ним, мачты корабля могут быть серьезно повреждены. Все полосы Бруклинского моста были на короткое время перекрыты в обоих направлениях

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сказал, что учебное судно Cuauhtémoc, используемое ВМС Мексики, врезалось в достопримечательность из-за механической неисправности. Адамс добавил, что на борту во время крушения находилось 277 человек, 19 из них получили ранения, четверо из которых — серьезные. По словам чиновников, никто не упал в воду.

Для справки: Cuauhtémoc — учебное парусное судно мексиканских ВМС. Корабль построен на верфи в Бильбао в Испании. Спущен на воду в 1982 году. Был спроектирован и построен как учебное судно, предназначенное для прохождения плавательной практики курсантов ВМФ.

Yазван в честь последнего предводителя ацтеков — Куаутемока, который был схвачен и казнён в 1525 году. Судно принадлежит Мексике. Его портом приписки является город Акапулько. За всё время своего существования принял участие во многих регатах и парусных праздниках. Судно совершало неоднократные трансатлантические экспедиции.

В Нью-Йорке Cuauhtémoc находился в рамках учебного похода для подготовки к регате, запланированной на следующий год и приуроченной к 250-летию независимости США.

Напомним, что с началом презеденства Трампа США буквально преследуют различные происшествия. Чаще всего они связаны с авиацией. Так, например, в марте в международном аэропорту Денвера загорелся двигатель самолета Boeing 737-800, а в апреле частный вертолет упал в реку Гудзон. Масштабная авиакатастрофа произошла 30 января в 20:53 по местному времени, примерно в четырех километрах от Белого дома. Пассажирский Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines выполнял рейс 5342 из города Уичита (штат Канзас) и столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60.