Почему упал уровень доверия к Зеленскому: эксперты назвали главные причины

Не последнюю роль в понижении рейтинга президента сыграли переговоры в Стамбуле

Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому стабильно рос с декабря 2024 года и достиг 74% в начале мая 2025 года. Однако уже во второй половине мая – начале июня 2025 года этот показатель существенно упал, о чем свидетельствуют результаты последнего опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

"Телеграф" разбирался, в чем причины падения доверия украинцев к гаранту Конституции. Примечательно, что его уровень резко снизился за довольно короткий период. Не последнюю роль сыграли переговоры в Стамбуле.

По результатам нынешнего опроса 65% украинцев доверяют главе государства, в то время как тех, кто ему не доверяет, более чем вдвое меньше. Сегодня баланс доверия-недоверия составляет +35%.

Эти показатели ниже, чем были в начале мая 2025 года, когда почти три четверти опрошенных, именно столько людей в процентном отношении, сколько голосовали за него на выборах, доверяли президенту. Тогда баланс доверия-недоверия был +52%.

Однако все равно уровень доверия сейчас остается выше, чем был в начале февраля 2025 года – до скандала в Белом доме, отмечают социологи. Тогда сторонников Зеленского среди респондентов было чуть больше половины, а баланс доверия-недоверия составил +20%.

Опрос за май-июнь 2025

Переговоры в Стамбуле и разочарование в завершении войны

В КМИС отмечают, что часть украинцев могла иметь завышенные ожидания по поводу близости завершения войны, в частности, из-за переговоров в мае 2025 года. Однако события в течение месяца после последнего опроса не свидетельствовали о приближении мира. По мнению социологов, это, выливаясь в разочарование и уныние, могло сказываться на общих настроениях, и, соответственно, на доверии к Зеленскому.

Согласно инфографике, граждане, не доверяющие украинскому лидеру, в большей степени готовы к территориальным потерям, причем даже в более жестких вариантах.

Опрос КМИС о возможности территориальных уступок

"Мое субъективное мнение, что больше всего повлияла ситуация с началом переговоров в Стамбуле, не давших того результата, на который рассчитывала часть респондентов. Причем, я думаю, значительная часть респондентов. Эффект был, я бы сказал, с обеих сторон ", — поясняет политолог Владимир Фесенко.

Подчеркивая, что среди сторонников президента больше тех, кто против территориальных уступок, он также отмечает, что для этих людей сам факт переговоров с россиянами – это уже уступка. Поэтому Зеленский мог потерять "с этого фланга часть тех, кто ему раньше доверял".

"С другой стороны, я думаю, еще больше он потерял со стороны тех, кто ожидал какого-то результата от переговоров в Стамбуле, но результата не было. Как раз среди тех, кто не доверяет Зеленскому, немного больше тех, кто готов на мир даже ценой территориальных уступок. Но переговоры в Стамбуле результата не дали", – говорит эксперт.

Ухудшение военной ситуации

"Ну и, на мой взгляд, сыграло свою негативную роль, как это бывало и раньше, в частности, в 2023-2024 годах, ухудшение военной ситуации. Военная ситуация существенно влияет на уровень доверия к власти, в том числе и президенту", — подчеркивает Фесенко.

В КМИС среди факторов, снижающих доверие к власти, также назвали увеличение российских атак по разным направлениям, в частности приближение оккупационной армии к Днепропетровской области, и масштабные воздушные удары.

Откат после сплочения вокруг флага

В пресс-релизе КМИС акцентируется ослабление "эффекта сплочения вокруг флага" с февраля 2025 года, когда произошел достаточно резкий рост доверия к власти и единение на фоне обострения отношений с администрацией Дональда Трампа.

Социологи напомнили, что это явление наблюдалось и в начале полномасштабного вторжения, когда уровень доверия резко возрос до 90%. Однако дальше постепенно эффект ослаблялся, а доверие к власти постепенно снижалось до декабря 2024 года.

"С другой стороны, поскольку имеет место ослабление эффекта сплочения вокруг флага, украинцы больше внимания будут обращать (и острее реагировать) на внутренние факторы, в частности, на летнее наступление России, коррупцию, кадровые назначения, реформы и т.д. Все эти сферы требуют от власти эффективных решений и адекватной коммуникации. Если украинцы не будут видеть надлежащую реакцию представителей власти, это может привести к дальнейшему нисходящему тренду доверия", – предупреждает заместитель директора КМИС Антон Грушевский.

Влияние Соглашения об ископаемых

Среди причин падения доверия к Зеленскому социологи также упомянули краткосрочное влияние подписания Соглашения об ископаемых. Они объяснили, что предварительный опрос, зафиксировавший рост доверия до 74%, проходил сразу после подписания этого документа.

"Возможно, у части людей это краткосрочно вызвало всплеск оптимизма и надежды, что сказывалось и на высшем доверии президенту. После таких всплесков обычно идет возврат к более "нормальным" показателям", — говорится в пресс-релизе.

Напомним, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров после заявления президента США Дональда Трампа о 4% рейтинге президента Владимира Зеленского взялся сравнивать их рейтинги.