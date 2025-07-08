Законный шаг: в FT объяснили, почему Европа и США должны срочно изъять российские активы

Европа должна срочно конфисковать примерно 258 млрд евро замороженных российских активов, находящихся в ее юрисдикции

Европа и Соединенные Штаты должны использовать замороженные российские активы, чтобы укрепить с их помощью экономику и оборону Украины. Это законный, справедливый и необходимый шаг. Однако Европа должна действовать прямо сейчас, чтобы изъять российские активы.

Об этом написал глава комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США Френч Гилл в колонке для Financial Times. По мнению американского конгрессмена, заседание Европейского совета в Брюсселе не привело к тому, что Кремль заплатил за агрессию против Украины: это могло произойти, но не произошло.

Впрочем, еще не поздно. Европа должна срочно конфисковать примерно 258 млрд евро находящихся в ее юрисдикции замороженных российских активов. Эти деньги станут первым, первоначальным взносом для компенсации ущерба, нанесенного Украине вторжением российских оккупантов. Часть этих денег должна укрепить оборону Украины.

Также Гилл напомнил, что в Германии выразили готовность в полной мере использовать для помощи Украине активы РФ. Это правильно, поскольку Украина будет нуждаться в помощи, пока идет война. При этом Киеву нужно глобальное партнерство, чтобы превысить все, что могут в будущем предоставить Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие доноры. Сейчас страны Европы используют доходы от замороженных активов РФ для помощи Украине: уже поступило около 28 млрд. евро. Но этого мало.

По мнению Гилла, Европа должна предпринять три немедленных шага для помощи Украине.

Перевести все виды российских активов в чистые счета условного депонирования с последующим хранением в доверительном управлении в интересах Украины.

Создать международный трастовый фонд для помощи Украине с участием всех государств, имеющих российские активы под арестом.

Начать перевод большей части активов России в Украину, чтобы удовлетворить ее неотложные потребности в безопасности и финансах.

Гилл добавил, что США тоже должны принять аналогичные меры. Конгрессмен отметил, что уже призвал президента США Дональда Трампа отказаться от "политики осторожности" и передать Украине 5 млрд долларов российских резервов, замороженных в США по указу президента.

Отметим, что по состоянию на сегодняшний день европейские страны почти три года не могут конфисковать замороженные российские активы и передать Украине, чтобы украинские войска получили мощный инструмент для отражения полномасштабной агрессии РФ.

Отметим, что из-за позиции новой администрации США европейские союзники обсуждают возможность конфискации замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов. Целью является использование этих средств для компенсаций Украины. Польша, Великобритания и балтийские страны (Литва, Латвия, Эстония) хотят конфисковать российские деньги в пользу Украины, из-за огромного ущерба, нанесенного Россией. Но лидеры стран "старой Европы" против: считают, что конфискация активов на данном этапе якобы усложнит их использование в качестве рычага для мирных переговоров. Правда, это очередная отговорка: раньше они приводили другие, такие же смехотворные "аргументы".