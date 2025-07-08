Законний крок: в FT пояснили, чому Європа та США повинні терміново вилучити російські активи

Європа має терміново конфіскувати приблизно 258 млрд євро заморожених російських активів, які перебувають у її юрисдикції

Європа та Сполучені Штати мають використати заморожені російські активи, щоб зміцнити за їх допомогою економіку та оборону України. Це законний, справедливий та необхідний крок. Проте Європа повинна діяти просто зараз, щоб вилучити російські активи.

Про це написав голова комітету з фінансових послуг Палати представників Конгресу США Френч Гілл у колонці для Financial Times. На думку американського конгресмена, засідання Європейської ради у Брюсселі не призвело до того, що Кремль заплатив за агресію проти України: це могло статися, але не сталося.

Втім, ще не пізно. Європа має терміново конфіскувати приблизно 258 млрд євро заморожених російських активів, які перебувають у її юрисдикції. Ці гроші стануть першим, початковим внеском для компенсації шкоди, яку завдало Україні вторгнення російських окупантів. Частина з цих грошей має зміцнити оборону України.

Також Гілл нагадав, що у Німеччини висловили готовність повною мірою використовувати для допомоги Україні активи РФ. Це правильно, оскільки Україна потребуватиме допомоги, поки триває війна. При цьому Києву потрібно глобальне партнерство, щоб отримати фінансову допомогу, яка перевищить усе, що можуть в майбутньому надати Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та інші донори. Зараз країни Європи використовують доходи від заморожених активів РФ для допомоги Україні: вже надійшло близько 28 млрд євро. Але цього мало.

На думку Гілла, Європа повинна здійснити три негайні кроки для допомоги Україні.

Перевести усі наявні види російських активів у чисті рахунки умовного депонування із подальшим зберіганням у довірчому управлінні в інтересах України.

Створити міжнародний трастовий фонд для допомоги Україні за участю усіх держав, які мають російські активи під арештом.

Почати переказ більшої частини активів Росії до України, щоб задовольнити її нагальні потреби у безпеці та фінансах.

Гілл додав, що США теж мають вжити аналогічних заходів. Конгресмен зазначив, що вже закликав президента США Дональда Трампа відмовитися від "політики обережності" та передати Україні 5 млрд доларів російських резервів, які були заморожені в США за указом президента.

Зазначимо, що станом на зараз європейські країни майже три роки не можуть конфіскувати заморожені російські активи та передати Україні, щоб українські війська отримали потужний інструмент для відсічі повномасштабної агресії РФ. На кону стоїть доля 50 млрд доларів.

Зазначимо, що через позицію нової адміністрації США європейські союзники обговорюють можливість конфіскації заморожених російських активів на суму 300 мільярдів доларів. Метою є використання цих коштів для компенсацій Україні. Польща, Велика Британія та балтійські країни (Литва, Латвія, Естонія) хочуть конфіскувати російські гроші на користь України, через величезні збитки, завдані Росією. Але лідери країн "старої Європи" проти: вважають, що конфіскація активів на даному етапі нібито ускладнить їхнє використання як важеля для мирних переговорів. Щоправда, це чергова відмовка: раніше вони наводили інші, такі ж сміховинні "аргументи".